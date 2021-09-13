Almanya Başbakanı Merkel'in siyasi mirası ne olacak?: 'Avrupa'nın Kraliçesi'nin tacındaki pırıltılar ve lekeler

Merkel'in Avrupa siyasetine bıraktığı miras da tıpkı iç siyasetteki sicili gibi artılarının yanında eksileriyle de hatırlanacak.

Almanya siyasetinde Merkel, 16 yıllık liderliği döneminde bir "Krisenmanagerin" yani kriz yöneticisi olmakla, harekete geçmek için genellikle son dakikaya kadar beklemekle, ayrıca vizyon sahibi bir lider olmamakla eleştiriliyor. Aynı şeyler Avrupa siyasetinde oynadığı rol için de söylenebilir.

Ve bunların izi Merkel siyaseti bıraktıktan uzun yıllar sonra bile hissedilecek.

'Pragmatik' ama 'vizyonsuz'

Fakat uzun bir dönem AB'nin en zengin ve en etkili üyesinin lideri pozisyonunda olan "vizyonsuz" Merkel'in bazı konularda daha kararlı olmadığı için bloku olabileceğinden daha zayıf ve liderliksiz bıraktığı da söylenebilir.

Mesela 2015'teki Euro Bölgesi krizini ele alalım. Yunanistan'ın, -kısa süre görevde kalmış da olsa- o dönemdeki ateşli Maliye Bakanı Yanis Varoufakis bile Angela Merkel'in, içinde bulunduğu mali sıkıntılara rağmen, ülkesini ortak para sistemi içinde tutmakla euro'yu kurtardığını itiraf ediyor.

Merkel'in mirasını konuştuğum Varoufakis, "Doğru, sonuçta Euro Bölgesi'nin bir arada kalabilmesi onun sayesinde oldu çünkü eğer Yunanistan bu sistemin dışına çıksaydı, bu mümkün olmayacaktı" dedi ve ekledi:

"Fakat izlediği politikalarla ilgili çok ciddi bazı itirazlarım var. Hiçbir zaman Euro Bölgesi konusunda bir vizyonu olmadı. Euro Bölgesi'ni kurtardığında onunla ne yapacağı konusunda da hiçbir vizyonu yoktu ve bölgeyi kurtarırken izlediği yöntem çok bölücü oldu. Hem Almanya'da hem Yunanistan'da."

Almanya ve AB karşıtı tepkilerin sokaklara taştığı o 2015 yılında ben de Atina sokaklarından haber yapıyordum. Göstericiler, üzerine Hitler bıyığı çizilmiş Angela Merkel dövizleri taşıyor bazıları da AB bayrakları yakıyordu.

İspanya ve İtalya da çoğu vergi mükellefinin aşırı ve adaletsiz bulduğu kemer sıkma önlemlerine zorlandı ve bunun sorumlusunun Angela Merkel olduğunu düşündüler.

Sonuçta İtalya tutkulu bir AB yanlısı ülke iken, birliğe karşı ciddi kuşkular besleyen bir ülkeye dönüştü.

'Önce Almanya' mı?

Konuştuğum öfkeli İtalyan seçmenler bana Euro Bölgesi kurallarının Almanya'nın çıkarları doğrultusunda, onun karlı ihracat sektörüne yarayacak şekilde düzenlendiğinden emin olduklarını söylediler. Eğer Almanya gibi daha zengin ve güçlü ülkeler daha zayıf ve sıkıntıda olan üyelere yardım etmeyecekse AB içinde bulunmanın anlamını sorguladılar. Yardıma ihtiyaçları olduğunda Alman vergi mükellefinin nerede olduğunu sordular.

İşte bunlar Angela Merkel'e yönelik bir diğer eleştirinin de zeminini oluşturuyor: Son tahlilde AB'de "Önce Almanya" doktrinine sahip olduğu eleştirisi.

"Hiç şaşırtıcı değil" diyebilirsiniz. Her şeyden önce her seçilmiş lider muhtemelen kendi ulusunun çıkarlarını önceleyecektir denebilir.

Fakat buna ilaveten Almanya'ya has bir durum olarak -Nazi geçmişinden dolayı- Almanlar ve liderlerinin genellikle uluslararası düzeyde öne çıkma ve liderlik rolü üstlenme konusunda epey çekingen olduklarını da göz önüne almak gerekiyor.

'Avrupa'nın Kraliçesi' lakabını hak ediyor mu?

Merkel, Euro Bölgesi'ni kurtarmak için müdahale etti ama aynı zamanda AB içindeki kuzey-güney ayrılığının derinleşmesine de yol açtı. Bu ayrılık gerek göçmen krizi gerekse de Covid salgınının başlarında da hissedildi. Güney Avrupa kendisini bu krizlerin en ağır yüküyle baş etme konusunda yalnız bırakılmış hissetti.

Ama bu uzun sürmedi. Adım atmakta çok geç kalma eğiliminde olsa bile yine büyük ölçüde Angela Merkel sayesinde.

İşte bu yüzden AB konusundaki mirasının sadece artı veya eksi olarak görülemeyeceğini düşünüyorum.

Covid-19 krizi, euro krizinden farklı olarak Merkel'i, Almanya gibi daha zengin ülkelerin salgının ekonomik olarak çok daha fazla etkilediği AB'nin daha yoksul ülkelerinin borçlarını omuzlamaları gerektiğine ikna etti.

Bunu yapmakla AB içinde çarpıcı da bir emsal oluşturmuş oldu. Bir Almanya Başbakanı açısından özellikle de ülke içinden gelen geleneksel denk bütçe baskıları göz önüne alındığında çok radikal bir adımdı bu.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak önerisi olan AB Covid Yardım Fonu planının mimarı.

Görüştüğümüzde Le Mair bana, bu planın Merkel'in cesareti sayesinde AB'de bir çığır açtığını söyledi:

"(Merkel) Almanya'daki mevcut düşünme biçimine aykırı ve Avrupa kıtasının daha sıkı ve etkili bütünleşmesinden yana kararlar alabileceğini gösterdi."

Le Maire, Başbakan Merkel'in, bu plana onay vermezse Avrupa'nın geleceğinin tehlikede olduğunu gördüğünü söylüyor.