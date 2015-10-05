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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Başbakanı Merkel Hindistan'a gidiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ortak bakanlar kurulu toplantısına katılmak üzere bugün Hindistan'a gidiyor.

05 Ekim 2015 15:21


Üçüncüsü düzenlenen Almanya-Hindistan Hükümetlerarası Ortak Bakanlar Kurulu toplantısına Başbakan Merkel beraberinde çok sayıda bakanıyla katılıyor.

Merkel'in başkent Yeni Delhi'de yapacağı temaslarda ekonomi, bilim ve iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki işbirliği projelerinin öne çıkması bekleniyor.

Başbakan Merkel'in ekibinde yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Eğitim ve Araştırma Bakanı Johanna Wanka, Tarım Bakanı Christian Schmidt ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller bulunuyor. Angela Merkel'e ayrıca çok sayıda iş adamı da eşlik ediyor.

Merkel Hintli mevkidaşı Narendra Modi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ve Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile de görüşecek.

Merkel yarın Yeni Delhi'den güneydeki Bangalore kentine geçecek. Buradaki Bosch tesislerinde incelemelerde bulunduktan sonra Alman-Hint Ekonomi Forumu'na katılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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