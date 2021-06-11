Almanya Başbakanı Merkel gelecek ay ABD Başkanı Joe Biden'ı ziyaret edecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 15 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden'ı ziyaret edecek. Merkel, Biden'ı ABD'de ziyaret eden ilk Avrupalı lider olacak.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 15 Temmuz'da ABD'ye geleceği duyuruldu.

Açıklamada, iki liderin Covid-19 pandemisi, iklim krizi, ekonomik güçlenme ve demokratik ortak değerler üzerinden uluslararası güvenlik gibi çeşitli konuları görüşeceği belirtildi. Açıklamada "Başbakan Merkel'in ziyareti ABD ve Almanya arasındaki ikili bağları doğrulayacak" ifadeleri yer aldı.

Almanya hükûmet sözcüsü de ziyaret için "iş ziyareti" ifadesini kullandı.

ABD seyahati Merkel'in gelecek eylülde Almanya'da gerçekleşecek seçim öncesi son resmi yurt dışı seyahati olacak. Merkel, 16 yıl süren başbakanlığa veda edecek.