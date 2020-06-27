Almanya Başbakanı Merkel: ABD'nin süper güç olmadığı bir dünya üzerine derinlemesine düşünmeliyiz

T24 Dış Haberler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin artık bir "süper güç" olmak istememesi durumunda dünyanın geri kalanının bu konu üzerine derinlemesine düşünmesi gerekeceğini ifade etti.

Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunana Merkel, "ABD'nin dünya çapında bir güç olmak istediğine dair bilgiye sahiptik. Şimdi ABD bu rolden kendi isteğiyle çekilmeyi düşünüyorsa, bu konu üzerine derinlemesine düşünmeliyiz" diye konuştu.

Yaptığı açıklamalarda ABD'nin Almanya'daki 9 bin 500 askerini çekmesine değinen Merkel, "ABD'nin buradaki askerleri sadece Almanya'nın ve NATO'nun Avrupa bölümünün çıkarlarını değil; ABD'nin de çıkarlarını koruyordu" ifadelerini kullandı.

ABD, Barack Obama döneminden bu yana Almanya'ya savunma harcamasını artırması için baskı yapıyordu. Almanya lideri, savunmaya daha çok harcama yapmaları gerektiğini farkında olduklarını ve son yıllarda bu miktarı düzenli olarak arttırdıklarını dile getirdi.