Almanya Başbakanı Merkel: AB, Rusya'ya uygulanan yaptırımların süresini uzatma kararı aldı

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya Ukrayna'daki çatışmalarda oynadığı rol gerekçesiyle uyguladığı yaptırımların süresini 6 ay uzatmaya karar verdiğini duyurdu.

Rusya'da petrol sektörü de dahil olmak üzere birçok sektörü hedef alan yaptırımların süresinin normal şartlarda bu ay dolması gerekiyordu.

Yaptırımlar ilk olarak Malezya Havayolları'nın MH17 numaralı uçuşunun Ukrayna'daki isyancıların ele geçirdiği bir bölgeden geçerken düşürülmesinin ardından uygulanmaya başladı ve 6 ayda bir yenilendi.

Merkel dün diğer AB ülkesi liderleriyle bir araya geldiği video konferansta Minsk Barış görüşmelerinde yeterince ilerleme kaydedilemediğini ve bu yüzden yaptırımların kaldırılamadığını ifade etti.

Doğu Ukrayna'da bir çok kişi Rus yanlısı milislerin 2014'te başlayan bağımsızlık girişimi sebebiyle hayatını kaybetti. Olay, Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerde ciddi bozulmaya sebep oldu.