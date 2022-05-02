Almanya Başbakanı'dan Rusya-Ukrayna savaşında "tereddütlü" ve "çekingen" hareket etme eleştirilerine yanıt

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşa karşı attıkları adımların “tereddütlü” ve “çekingen” olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Scholz, kararların Almanya’nın müttefikleriyle yakın görüşmeler sonucu alındığını, ülkenin “yalnız ilerlediği” yönündeki herhangi bir şüphenin önüne geçecek şekilde hareket edildiğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kendi hükûmetinden dahi Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta atılan adımlarla ilgili eleştiriyle karşılaştı. Muhalefet lideri Friedrich Merz, Scholz’u savaşta zayıf liderlik, erteleme ve çekingenlikle suçladı.

Almanya’nın geçen hafta Ukrayna’da ağır silah göndermeyi kabul etmesi, Scholz’un gördüğü ülke içi ve uluslararası baskıya karşı U dönüşü olarak nitelendi. Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk ağır silah sevkiyatını kutlasa da daha fazla “cesaret” beklediklerini söylemişti.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Almanya Başbakanı Scholz “ Kararlarımı hızla, müttefiklerimizle görüşerek alıyorum.” dedi. Scholz, tezcanlı eylemlerin ve Almanya’nın tek yalnız ilerlemesinin şüphe yaratacağını söyledi.

Scholz, düşük onay oranı karşısında stratejisini değiştirmeyeceğini söyleyerek “Anketlere dikkat etmelisiniz ancak eylemlerinizi anketlere bağlı gerçekleştirmemelisiniz” dedi.

Almanya, savaşın başından bu yana Rus doğalgazına bağımlılığını yüzde 55’ten yüzde 35’3e düşürdü. Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya doğalgazından tamamen kopuğun 2024’e kadar yaşanamayacağını söyledi.