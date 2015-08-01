'Almanya Başbakanı Angela Merkel dördüncü döneme hazırlanıyor'



Spiegel dergisinde yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel 2017'de yapılacak genel seçimlerde dördüncü dönem için adaylığını koymaya karar verdi. Haberde Merkel'in Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi yetkilileri Peter Tauber ve Klaus Schüler ile bir araya gelerek seçim kampanyasını görüştüğü belirtildi.

Merkel, görüşmede kampanyanın bir şirkete havale edilmemesini, doğrudan CDU genel merkezi üzerinden idare edilmesini istedi. Merkel'in talepleri doğrultusunda harekete geçildiği ve 2017 genel seçimlerinde yardımcı olacak gönüllü arayışına girildiği kaydedildi.

Sandıkta mutlak çoğunluk hedefi

İddiaya göre Başbakan Merkel bir süre önce kardeş parti Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi'nin lideri Horst Seehofer ile 2017 genel seçimlerine hazırlığı görüştü. Seehofer görüşmede Hrıstiyan Birlik'in (CDU/CSU) sandıkta mutlak çoğunluğu hedeflemesi gerektiğini söyledi. Merkel, bu hedefe varılabileceğinden kuşkulu olduğunu belirtti. Merkel, adaylığına ilişkin kararı parti içinde resmen 2016 yılı başında ilan edeceğini duyurmuştu.

Angela Merkel, geçen yıl yapılan kongrede yüzde 96,7 oy oranıyla sekizinci kez CDU genel başkanlığına seçilmişti. 2000 yılından bu yana CDU'ya liderlik eden Merkel, 22 Eylül 2013'te yapılan genel seçimlerin ardından üçüncü dönem başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Merkel'in 2017 seçimlerini kazandıktan sonra dördüncü dönemin tamamında başbakanlık yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Siyaseti ne zaman bırakacak?

Başbakan Merkel'in ne zaman siyaseti bırakacağı zaman Alman medyasında gündeme geliyor. Stern dergisinde 2013 yılında yer alan bir haberde, "Merkel, 2017'de tamamlanacak görev süresinden önce, 2016'da Başbakanlık görevinden ayrılmayı öngörüyor" iddiası ortaya atılmıştı.

Merkel 2016 yılında 62 yaşına, eşi ise 67 yaşına basacak. Haberde Merkel'in 2017 genel seçimlerinden bir yıl önce görevinden ayrılarak halefine Başbakanlık görevine ısınması için zaman kazandıracağı ileri sürülmüştü. Merkel'in Alaska'dan Ateş Toprakları'na Amerika kıtasını boydan boya kat eden bir geziye çıkmayı planladığı belirtilmişti. Hükümet sözcüsü haberde dile getirilen iddiaları yalanlamıştı.