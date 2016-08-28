Almanya Başbakan Yardımcısı: 15 Temmuz'da daha hızlı tepki vermeliydik



Başkent Berlin'de bulunan Almanya'da siyasetçilerin basın açıklamalarını yaptığı Almanya Basın Konferansı'nın açık kapı gününde Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

Alman hükümetinin darbe girişimine daha hızlı şekilde tepki vermesi gerektiğini belirten Gabirel, Almanya'nın Türkiye'ye olan 'duygusal desteğini' çok daha güçlü şekilde göstermemiş olmasından duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Gabriel, "Daha hızlı gitmemiz gerekiyordu, aynı gün veya ertesi gün. Sadece kanlı, başarıya ulaşmayan darbe girişiminin tehdit ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, muhalefet partilerine olan desteğimizi göstermek için de gitmeliydik" dedi. Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerin kendilerini 'reddedilmiş' hissettiğini belirten Gabriel, "Bunu Alman olarak anlamak zor, biz kafanın yönettiği insanlarız" dedi. Gabriel ayrıca, "Türkiye'nin Erdoğan'la karıştırılmaması gerektiğine dikkat edilmeli" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin üye olduğunu ben görmem"

SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin daha uzun bir süre AB üyesi olmasını mümkün görmediğini de belirtti. Gabriel, "Türkiye yarın bütün koşulları yerine getirecek olsa bile, AB Türkiye'yi kabul edecek durumda olmaz" dedi. Gabriel, kendi siyasi hayatı boyunca Türkiye'nin AB üyesi olduğunu görmeyeceğini belirterek, Türkiye'nin gelecekte muhtemelen 'değişmiş bir AB'nin dış çeperlerinde yer alan bir ortak' olacağını belirtti. Gabriel Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, dünya politikasının genelinde olduğu gibi, nüfuz etmenin sadece diyalog yoluyla mümkün olduğunu kaydetti.

Merkel'e eleştiri

Ekonomi Bakanı ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel başkanı Sigmar Gabriel, Almanya Başbakanı Merkel'in mülteci politikasına ilişkin mesafeli tutumunu da sürdürüyor. Gabriel ZDF kanalında katıldığı "Yaz Mülakatları" programında mülteci krizi ile ilgili olarak, "Birlik partileri -CDU ve CSU- ortaya çıkabilecek sorunları hafife aldı" dedi.

"Biz her zaman Almanya'nın her yıl 1 milyon insanı kabul etmesinin düşünülemez olduğunu söyledik" diyen Gabriel, Merkel'in "Biz bunu başarırız" sözlerine de göndermede bulundu. Sürekli olarak 'Biz bunu başarırız" demenin yeterli olmadığını belirten Gabriel, "Bunu başarabilmemizin koşulları oluşturulmalı, CDU ve CSU bunu hep engelledi" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel, mülteci krizindeki açık kapı politikası ve "Biz bunu başarırız" (Wir schaffen das) sözleri nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.