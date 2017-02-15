T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya AYM’sinden, ‘soykırım’ kararının iptaline ret

Avukat Akbaş: AİHM'e taşıyacağız

15 Şubat 2017 23:58

Alman Federal Meclisi’nin 1915 Ermeni katliamını “soykırım” olarak nitelemesinin ardından, Türk kökenli avukat Ramazan Akbaş kararın iptali için başvuru yaptı. Alman Federal Anayasa Mahkemesi, mahkemeye yapılan başvuruyu reddetti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Av. Ramazan Akbaş, “Tarafımdan yapılan şikayeti inceleyen Anayasa Mahkemesi, ‘Şikayet, Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilmek üzere kabul edilmemiştir. Şikayet, davacının temel haklarının veya temel haklarına eşdeğer haklarına tecavüz edildiğine dair yeterince delil sunamamıştır” dedi. Karar bize ulaştı; hazırlıklarımızı yaptık, bir iki gün içerisinde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Akbaş ayrıca, Almanya’da Federal Meclisi’nin 2 Haziran 2016’da Ermeni katliamını ‘soykırım’ olarak tanımasından sonra Anayasa Mahkemesi nezdinde bu karara karşı 8 ayrı şikayet yapıldığını belirtti.

ETİKETLER

almanyaaymsoykırımermeni1915

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24