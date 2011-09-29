Almanya Avrupa krizi bütçesini onayladı

T24 - Almanya Parlamentosu, Euro Bölgesi'ndeki borç krizine karşı oluşturulan mali istikrar fonuna Berlin'in katkısının arttırılmasını öngören tasarıyı oyladı. Tasarı Avrupa Parlamentosu'nda 523 parlamenterin oyunu alırken, 85 karşı oy çıktı.



Onay sonrasında Euro, dolara karşı yükselişe geçti. Tasarıyla Euro Bölgesi'nde borç sorunları olan Yunanistan gibi ülkelere yeni krediler sağlanmasında kullanılan Avrupa Mali İstikrar Fonu'nun yetkileri arttırılırken, Almanya'nın fona katkısı da 123 milyar Euro'dan 211 milyar Euro'ya çıkarılıyor.



Fon'un büyüklüğünün ise 440 milyar Euro olması planlanıyor. Ancak bu miktar bile gözlemciler tarafından Euro Bölgesi'nde borç krizini çözmeye yetecek büyüklükte görülmüyor.





Piyasalar Almanya'daki haberle hareketlendi



Piyasalar tarafından merakla beklenen karar sonrasında euro, dolar karşısında güçlenerek 1.3665 seviyesine yükseldi. Euro içeride de değer kazanmaya devam ederek, 2.53'ün üzerine çıktı. Dolar/TL ise 1.85'in üzerinde seyrediyor.





'Karar kolay verilmedi'



Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, ESFS'nin genişletilmesi kararını hiç kimsenin kolay vermediğini söyledi.



Schaeuble, Federal Meclis'te ESFS;in genişletilmesi konusunda yaptığı konuşmada, tüm dünyadaki insanların büyük bir mali kriz olabileceği yönünde endişe duyduklarını belirterek, "Hiç kimse bu kararı kolay vermiyor" dedi.



ESFS kurtarma şemsiyesinin Federal Meclis'ten geçtikten sonra gizli bir şekilde yükseltilmeyeceğini, bu konuda hiç bir şeyin gizlenmediğini ve yükseltilmesinin tartışılmadığını vurgulayan Schaeuble, muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) kendisinin meclisi kandırdığı yönündeki söylemlerini "ciddiyetsiz" olarak nitelendirdi.



Schaeuble, gelecekte bu konuda bir değişiklik olması durumunda, buna Federal Meclis'in karar vereceğini belirtti.



Yunanistan'a yapılması öngürülen bir sonraki yardım konusunda Euro Grubu'nun muhtemelen 13 Ekim'de karar vereceğini belirten Schaeuble, bu konudaki kararın açık olduğunu, Yunanistan'a 8 milyar avronun verilmemesi durumunda bu ülkenin yakında iflasa gidebileceğini kaydettii.



Schaeuble, bu konuda Troika'nın raporunun beklenmesi ve Atina'nın uzun vadede yeniden rekabet edebilirliğine bakılması gerektiğini belirtti.





Fransa Almanya'nın kararından memnun







Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Jean Leonetti, Almanya Parlamentosu'nun Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nda (EFSF) yapılması öngörülen değişiklikleri onaylamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Leonetti yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'nın borç yükü altındaki ülkelerine kaynak sağlayan EFSF'nin esnekliğinin artırılmasını ve güçlendirilmesini içeren değişikliklerin Almanya Parlamentosu'nda büyük bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.







