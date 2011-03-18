-ALMANYA ASKERİ MÜDAHALEDE YOK BERLIN (A.A) - 18.03.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'da sivilleri koruma amacıyla kabul ettiği karar tasarısını yorumlayan Alman hükümeti, hiçbir Alman askerinin, Libya'ya karşı düzenlenecek "büyük risk ve tehlikeler içeren" hiçbir askeri müdahaleye dahil olmayacağını duyurdu. Karar tasarısının gerekirse Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı askeri birliklere karşı güç kullanılmasını öngören kısmına katılmadıklarını belirten Alman Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, yayımladığı yazılı açıklamada, "Askeri müdahale açısından risk ve tehlikeler görüyoruz" ifadesini kullandı. Westerwelle, "Alman ordusunun Libya'ya karşı düzenlenecek herhangi bir muhtemel askeri müdahaleye katılmayacağının" altını çizdi. -ÇEKİMSER OY KULLANANLAR- Karara karşı çekimser oy veren Almanya, Rusya, Çin, Brezilya ve Hindistan'ın BM Daimi Temsilcileri de yaptıkları açıklamalarda, müzakereler sırasında, uçuşa yasak bölgenin nasıl uygulanacağına dair sordukları sorulara yanıt alamadıklarını belirterek güç kullanımına karşı olduklarını vurguladı. ABD, İngiltere, Fransa, Lübnan ve Libya'nın BM temsilcileri, BM Güvenlik Konseyi'nin, Libya'da sivilleri koruma amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yetki veren, Libya'da derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunan ve rejime yönelik yaptırımların daha da sıkılaştırılmasını öngören karar tasarısını kabul etmesinden memnuniyet duyduklarını açıkladı. -OBAMA, SARKOZY VE CAMERON İLE GÖRÜŞTÜ- ABD Başkanı Barack Obama, Fransız mevkidaşı Nicolas Sarkozy ve İngiliz Başbakanı David Cameron ile Libya'ya ilişkin bir strateji konusunda karar kılmak için ayrı ayrı telefonda görüştüğü bildirildi. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, Sarkozy ve Cameron'un Libya rejiminin BM Güvenlik Konseyi'nin kararının içeriğine hemen uyması, sivil halka karşı şiddetin son bulması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti. ABD'de önemli nüfusa sahip olan 3 senatör, yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, BM kararının "bir an önce uygulamaya" konulmasını istedi. İngiliz Dışişleri Bakanı William Hague ise BM kararının "Libya'da daha fazla kan dökülmesini önlemek" amacıyla alındığını belirtti. -AB BM KARARINI "HEMEN UYGULAMAYA" HAZIR- Yayımladıkları yazılı açıklamada, BM kararını memnuniyet ile karşıladıklarını bildiren Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Herman Van Rompuy ile AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, AB'nin, kendi imkanları dahilinde, kararın içeriğini "hemen uygulamaya" koymaya hazır olduğunu kaydetti. -NATO BM'NİN KARARINI BUGÜN GÖRÜŞECEK- NATO'ya üye 28 ülkenin temsilcisi, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'da sivilleri koruma amacıyla kabul ettiği karar tasarısını bugün inceleyecek. Adını açıklamak istemeyen bir diplomat, üye ülkelerin temsilcilerinin, karar çerçevesinde örgütün nasıl bir tavır takınacağını görüşeceklerini bildirdi. Kanada hükümeti, Libya rejimine karşı yaptırım öngören BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde, bu ülkeye 6 avcı uçağı yollamaya hazır olduğunu belirtti. Avustralya Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin kararının "çok geç" alınmış bir karar olmadığını umduğunu ifade etti. -BİNGAZİ'DE SEVİNÇ- Libya'nın Bingazi kentinde, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'da sivilleri koruma amacıyla kabul ettiği karar tasarısını kabul etmesiyle kenti kontrol eden muhaliflerin sevinçten havaya ateş ettikleri bildirildi. Karardan memnun olan Libyalıların arabalarında klakson çaldıkları, "Kaddafi Bingazi seni sevmiyor" şeklinde pankartlar açtıkları belirtildi.