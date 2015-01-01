Almanya asgari ücret uygulamasına geçti



Uygulamadan genelde düşük ücretle çalışan yaklaşık 3,7 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. 18 yaşın üzerindeki tüm çalışanlar için geçerli olan yeni düzenleme bazı istisnalar da öngörüyor. Uzun süreli işsizlerin meslek hayatına dönüşlerini rahatlatmak üzere işe başladıktan sonraki ilk 6 ay uygulamadan muaf tutulabilmelerine izin veriliyor. Kişinin en az 12 ay süreyle işsiz olması halinde bu kural işliyor.

Meslek eğitimi olmayan 18 yaşın altındaki yasal çalışanlar ve meslek eğitim kapsamında 3 aya kadar staj yapanlar da asgari ücret uygulamasının dışında tutuluyor. Ayrıca bazı branşlarda daha önce varılan ve saatlik ücretin 8,5 euronun altında kalmasını öngören sözleşmelerin 2016 yılı sonuna kadar geçerliliğini korumasına izin veriliyor.

İşveren ve işçi temsilcileri ne diyor?

Almanya'da şimdiye kadar geçerli asgari ücret uygulamasından 13 branşta yaklaşık 4 milyon kişi yararlanıyordu.

İşveren temsilcileri ve bazı iktisatçılar 8,5 euroluk saatlik asgari ücret uygulamasının işletmelerin maliyet yükünü arttıracağı eleştirinde bulunuyor. Asgari ücret ayarlaması için 10 yıldan uzun bir süredir girişimde bulunan sendikalar ve Sol Parti ise düzenlemenin işveren tarafından uygulamada devre dışı bırakılmasından kaygı duyuyor.