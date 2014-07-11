Almanya-Arjantin maçının karaborsa biletleri CEO maaşına denk

Pazar günü Brezilya’nın Rio de Janerio şehrindeki Maracana Stadyumu’nda oynanacak Almanya-Arjantin maçının bilet fiyatları ikincil piyasada 20 bin doların üzerine çıktı. Çarşamba günü üç bin ile 12 bin dolar arasında alıcı bulan biletler birdenbire beş bin ile 20 bin dolar arasında alıcı buldu. Oysa, pazar günü oynanacak final maçı biletleri üzerinde yazan fiyatı, oturma yerine göre 440 dolar ile 990 dolar arasında değişiyor.

Final maçı bilet fiyatlarının niye hızla yükseliyor?

Dünya Kupası final maçına ABD’den beklenmeyen bir seyirci talebi var. İşte bu nedenle bilet fiyatları hızla yükseldi. Taraf'tan Süleyman Yaşar'ın haberine göre, ABD’de futbol’un popülaritesinin hızla yükselmesi bilet talebini artırdı. Bu arada FIFA hazar günü oynanacak maç için kapasitenin on katı talep geldiğini açıkladı. Hemen unutmadan belirtelim Maracana Stadyumu’nun kapasitesi 75 bin kişi olarak biliniyor. Yani maçı stadyumdan izlemek için 750 bin talep var.

Dünya Futbol Şampiyonası’nın ekonomisi

Brezilya şampiyona için 14 milyar dolar harcama yaptığını açıkladı.Bu harcamanın 9.1 milyar doları stadyum yapımı, yenilemesi, otoyol, havalimanı, diğer altyapı, ve turizm yatırımlarına harcandı. Bu arada 150 bin resmî, 20 bin özel güvenlik görevlisi için 900 milyon dolar tutarında ödenek ayrıldı.

“Peki, Brezilya bu yatırımlardan ekonomisine ne kadar katkı bekliyor” sorusu akla gelebilir. Brezilya yapılan yatırımlardan tam 30 milyar dolar gelir bekliyor. Geçen yıl yapılan harcamaların 2013 milli gelirine katkısının 9,7 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Ve bu yatırımların Brezilya milli gelirini 25,6 milyar dolar tutarında artıracağı düşünülüyor. Yine bu yatırımlar nedeniyle 710 bin kişiye sürekli, 200 bin kişiye geçici istihdam sağlanacağı tahmin ediliyor. Bu arada 32 ülke milli futbol takımının katıldığı şampiyona, 50 günde, 346 milyon dolar tutarında yerli turist geliri, 102 milyon dolar tutarında yabancı turist geliri sağlıyor. Yine bu şampiyona, 44 bin küçük Brezilyalı girişimciye tam 500 milyon dolar tutarında gelir yaratıyor.

Tabii bütün bunların yanında şampiyona için getirilen eleştireler var. Harcanan 14 milyar doların eğitim ve sağlık altyapısına yönlendirilmesinin daha yararlı olabileceği ileri sürülüyor. Bu arada Brezilya Maliye Bakanı Guido Mantega; şampiyona harcamalarının yüzde 2’nin altına gerileyen ekonomik büyümeyi hızlandıracağını ileri sürüyor. Bu arada Maliye Bakanı Mantega “yanlış yaptılar” dese de kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un Brezilya’nın uzun vadeli devlet borçlanma kâğıtlarının notunu çöp seviyesinin bir üzerine indirdi.

Kısaca futbol şampiyonasından, Brezilya, ekonomisine katkı bekliyor. Brezilya’nın milli geliri 2,4 trilyon doları buluyor. Bu şampiyona tahminlere göre ekonominin büyümesine bu yıl yüzde yarım oranında katkı yapacak. Ama kredi derecelendirme kuruluşları şampiyonanın Brezilya ekonomisine zarar verdiğini düşünüyorlar.Şampiyona nedeniyle bütçe açığının arttığını, borçların yükseldiğini ve çalışma sürelerinin aksayıp, sanayi üretiminin kesintiye uğradığını ileri sürüyorlar. Şimdiden pek bir şey söylemek mümkün değil. Tabii veriler kesinleşince kimin haklı olduğu ortaya çıkacak.