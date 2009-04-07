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Almanya, Akman ve Karaman'ın peşinde

Sol Parti milletvekilleri Hakkı Keskin, Sevim Dağdelen ve Monika Knoche bir soru önergesi verdi

07 Nisan 2009 03:00

Sol Parti milletvekilleri Hakkı Keskin, Sevim Dağdelen ve Monika Knoche bir soru önergesi verdi

Cumhuriyet'in haberine göre; Almanya tarihine “ülkenin en büyük bağış skandalı” olarak geçen Deniz Feneri e.V. davasında kararın açıklanmasının ardından özellikle Zekeriya Karaman ve Zahid Akman hakkındaki soruların hükümetçe yanıtlanması için Federal Meclis gündemine geldiği saptandı.

Sol Parti milletvekilleri Hakkı Keskin, Sevim Dağdelen ve Monika Knoche tarafından hazırlanarak Federal Meclis Başkanlığı’na sunulan önergede, amaç dışı kullanılan milyonluk bağışların akıbeti, dağıtım kanalları ve paraların kimlere ulaştığı hakkında bilgi istendi, bağış paralarının bir bölümünün köktendinci İslamcı çevrelere akıp akmadığı soruldu.

Önergede, 12 milyon euro tutarındaki parayı derneğin hesaplarından alıp kurye olarak Türkiye’ye getirenlerle ilgili Federal Adalet Bakanlığı’nın işlem yapıp yapmadığı, paraları Türkiye’de teslim alan Karaman hakkında nasıl bir işlem yapıldığı hakkında bilgi istendi.

Önergede paraların Türkiye’ye taşınmasında kuryelik yaptığı kaydedilen Akman hakkında soruşturma olup olmadığı, hakkında Almanya’da tutuklama kararı çıkarılıp çıkarılmadığı soruları da yer aldı.

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