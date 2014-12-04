Almanya AGİT başkanlığına aday



AGİT üyesi 56 ülkenin dışişleri bakanları bugün İsviçre'nin Basel kentinde bir araya geliyor. Toplantıda Almanya'yı Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier temsil ediyor. Katılımcılar arasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de bulunuyor.

İsviçre, konferansta dönem başkanlığını Sırbistan'a devredecek. Toplantıda 2016 için Almanya, 2017 için ise Avusturya'nın dönem başkanlığının onaylanması bekleniyor.

Ukrayna krizi ön planda

AGİT Bakanlar Kurulu toplantısında bu yıl Ukrayna krizinin öne çıkması bekleniyor. İki gün sürecek konferansın açış konuşmasını AGİT Dönem Başkanı ve İsviçre Konfederasyonu Başkanı Didier Burkhalter yapacak. Burkhalter'in konuşmasında Ukrayna krizinin çözümü için örgütün yaptığı girişimler hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Diplomatik çevreler AGİT toplantısından somut bir karar çıkmasını beklemiyor.

Ukrayna krizinde oynadığı arabuluculuk görevi nedeniyle öne çıkan AGİT'in temeli 1973 yılında Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) ile atıldı. Örgüt, 1995 yılında adını Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olarak değiştirdi.

AGİT'in temel amacı güvenlik, barış ve istikrarın güvence altına alınması olarak belirlendi. Almanya son olarak örgüt henüz AGİK adını taşırken, 1991 yılında başkanlığı üstlenmişti.