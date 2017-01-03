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Dünya
Deutsche Welle

Almanya AB'de iltica rekoru kırdı

2016’ın ilk üç çeyreğinde Almanya, geriye kalan 27 AB ülkesinden çok daha fazla sayıda iltica başvurusu aldı. AB genelindeki 988 bin iltica başvurusunun yüzde 60’ı Almanya’ya yapıldı.

03 Ocak 2017 14:40

Almanya'ya 2016'nın ilk üç çeyreğinde, geriye kalan 27 AB üyesi ülkenin toplamından çok daha fazla sayıda iltica başvurusu geldi ve bu başvurular sonuca bağlandı.

Avrupa İstatistik Bürosu (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, AB genelinde 756 bin iltica başvurusu karara bağlandı. Bunun 420 bini Almanya'daydı.

Öte yandan ilk üç çeyrekte AB genelinde 988 bin iltica başvurusu geldi. Bunun üçte ikisi ise yine Almanya'daydı. Almanya İçişleri Bakanlığı'na göre bu rakam 658 binken, Eurostat 612 bin olarak açıkladı.

İkinci sırada 68 bin karar ve 85 bin başvuruyla İtalya yer aldı. Onu 62 bin karar 63 bin başvuruyla Fransa izledi. Yunanistan ise ilk üç çeyrekte 30 bin iltica başvurusu aldı, bunun 7 bin 600'ü karara bağlandı.

"Almanya mülteci krizinin üstesinden gelmedi”

Alman Die Welt gazetesine konuşan Federal Meclis Başkan Yardımcısı Johannes Singhammer, "Sık sık dile getirilen 'Avrupa'nın mültecileri kabul etme sorumluluğunu güney ülkelerine yıktığı” söylemi bu verilere bakınca geçerliliğini yitiriyor” dedi.

Singhammer, aynı zamanda verilerin Almanya'nın mülteci krizinin üstesinden gelmediğini gösterdiğini söyledi.

Öte yandan, 2016 yılına ait iltica başvuru sahiplerinin tamamı geçen yıl Almanya'ya girmedi. Çoğu 2015'te geldi ancak resmi başvuruyu geçen yıl yaptı. Alman hükümeti 2016'nın ilk 9 ayında 272 bin sığınmacının ülkeye giriş yaptığını açıkladı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/KNA, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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