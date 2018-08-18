"Almanya, ABD istemiyor diye enerji anlaşmalarından vazgeçmeyecek"

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nales, Almanya'nın ABD Başkanı Donald Tramp'ın karşı çıkmasından dolayı enerji politikası alanındaki anlaşmalarından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, SPD Genel Başkanı Funke medya grubuyla yaptığı röportajda "Sadece ABD başkanının karşı çıkması nedeniyle enerji politikası alanındaki anlaşmalarımızdan vazgeçemeyiz. Bir çok ülkeden enerji tedarik ediyoruz, başka bir gaz boru hattı bizi Rusya'ya bağımlı kılmaz" dedi.

ABD Kuzey Akımı-2'ye karşı

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Almanya'yı, Rus gazına milyarlarca dolar ödemek ve Rusya için yeni bir boru hattı inşa etmeyi planlamakla suçlamış ve sert sözlerle eleştirmişti.

Buna ek olarak, ABD makamları Kuzey Akım-2'ye karşı olduklarını defalarca belirtmiş, bu proje ve diğer Rus gaz boru hatları projelerine katılan şirketleri yaptırımlar uygulamakla tehdit etmişti.

Trump Helsinki'de Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, ABD'nin kendi gazını Avrupa'ya ihraç ederek Kuzey Akım-2 ile rekabet edeceğini belirtmişti.

Rusya ise gaz boru hattı inşaatı projesinin tamamen ticari olduğunu ve bunu engelleme girişimlerinin politik bir nitelik taşıdığını defalarca ifade etti.

Kuzey Akım-2 projesi

Kuzey Akım-2 projesi, Baltık Denizi boyunca toplam 55 milyar metreküp kapasite ile iki hatlı bir boru hattının döşenmesini kapsamaktadır. Boru hattı Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgelerinden Almanya'ya geçecek. Gaz boru hattının işleticisi olan Nord Stream 2 AG şirketi, artık sadece Danimarka'dan inşaat izni bekliyor.