Almanya-ABD hattında İncirlik teması

Almanya’nın, Türkiye ile yaşadığı İncirlik gerilimi konusunda ABD ile temaslarda bulunduğu, İncirlik’ten olası çekilme durumunda Alman birliğinin yeni üslerine nakledilmesi için lojistik destek istediği öğrenildi.

DW Türkçe’nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Türkiye ile İncirlik konusunda uzlaşma ihtimalini zayıf gören Alman hükümeti, Tornado keşif uçakları ile yakıt ikmal uçağını Ürdün’de konuşlandırma seçeneği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in gelecek günlerde Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyarette son bir kez soruna çözüm bulmayı deneyeceği, sonrasında Alman hükümetinin nihai kararını vereceği kaydediliyor.

Türkiye’nin Alman milletvekillerine İncirlik ziyareti için izin vermemesi nedeniyle kamuoyunda büyük baskı altında olan Alman hükümeti, Federal Meclis'in talebi doğrultusunda konuyu en kısa zamanda netliğe kavuşturmayı hedefliyor.

ABD ile temaslar

Edinilen bilgilere göre İncirlik gerilimi, ABD ile Almanya arasında yürütülen askeri ve diplomatik temaslarda masaya yatırıldı.

ABD yönetimine, Almanya’nın Suriye’de IŞİD ile mücadele eden uluslararası koalisyona desteğini sürdürmek istediği, Türkiye ile yaşanan siyasi gerilim nedeniyle bu misyonun İncirlik’ten sürdürülmesinin güçleştiği, desteğin Ürdün’deki Muvaffak Salti Askeri Üssü'nden sürdürülebileceği iletildi.

Amerikalıların Ürdün’de ABD’nin yanı sıra Hollanda ile Belçika birliklerinin de görev yaptığını, üssün “bir hayli kalabalık” olduğunu söyledikleri, ancak Almanya’nın bu yönde karar alması durumunda, ellerinden gelen desteği vereceklerini ilettikleri de öğrenildi.

Lojistik destek

Ele alınan bir diğer önemli konu da Aralık 2015’den bu yana İncirlik’te görev yapan, Tornado keşif uçakları, yakıt ikmal uçağından oluşan Alman birliğinin nakli.

Alman birliğinin IŞİD ile mücadeleye verdiği kilit desteğin nakil sırasında durma noktasına geleceği ve bu sürenin mümkün olduğu ölçüde sınırlı tutulması görüşüldü.

Almanya’nın naklin olabildiğince hızlı gerçekleşmesi için ABD’den lojistik destek talebinde bulunduğu, Washington yönetiminin de destek sözü verdiği belirtildi.

İncirlik’te halen yaklaşık 260 Alman askeri görev yapıyor ve burada konuşlu Tornado savaş uçakları ‘Recce' adı verilen yüksek çözünürlüklü kameraları ile Suriye ve Irak'ta IŞİD hedefleri üzerinde keşif uçuşları gerçekleştiriyor.

Bu uçuşlarda elde edilen istihbarat, koalisyon güçlerinin hava operasyonlarında kullanılıyor.

İncirlik’ten ayrıca Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A310 tipi askeri uçak da koalisyon güçlerinin jetlerine havada yakıt ikmali yapıyor.

Hazırlıklara hız verildi

DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre Alman birliklerin taşınması için yapılan hazırlıklarda naklin 8 ila 10 hafta içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Alman hükümetinin olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Federal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff, havada yakıt ikmali operasyonlarının başka bir üsse naklinin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini söylerken, Tornado keşif uçakları konusunda durumun farklı olduğunu açıkladı.

“Çok kapsamlı istihbarat toplama yetkinliği olan Tornadoların nakli daha güç” diyen Flosdorff, keşif operasyonlarının sadece uçaklarla sınırlı olmadığını, yaklaşık 200 konteynera sığan nitelikte teknik donanımları kapsadığını kaydetti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü ayrıca bağlantı kabloları, verilerin toplandığı teknik donanım ve bağlantıların önem taşıdığını söylerken bunların İncirlik’ten yeni bir üsse taşınması ve yeniden kurulması şeklindeki naklin en az iki ayı bulabileceğini ifade etti.

Dikkatler Ankara'ya çevrildi

İncirlik’ten askerlerini çekme ve başka bir ülkeye nakletme konusunda alternatif çalışmalarını neredeyse tamamlama noktasına gelen Almanya’da şimdi dikkatler Türkiye'ye çevrildi.

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel’in Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile İncirlik düğümünün çözülmesi için son bir kez daha görüşmesi bekleniyor ve ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi için planlamalar sürüyor.

Alman hükümetinin Türkiye’nin vereceği bir kereliğine mahsus bir ziyaret iznini yeterli görmediği, iki hafta ön bildirimde bulunarak milletvekillerine kapsamlı bir ziyaret izni verilmesini istediğine dikkat çekiliyor.

Türk tarafının geçtiğimiz haftalarda ortaya koyduğu “Almanya İncirlik’ten gitmek isterse güle güle deriz” tutumunu sürdürmesi halinde Alman hükümeti kararıyla İncirlik’ten çekilmek için düğmeye basacak.

©Deutsche Welle Türkçe

Değer Akal / Berlin