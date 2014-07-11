Almanya-ABD arasındaki 'tape' krizinde CIA şefine sınır dışı

Almanya ve ABD arasında aylardır devam eden dinleme ve casusluk krizi zirve yaptı. Alman hükümeti, Berlin'deki Amerikan istihbarat kurumu CIA temsilcisini sınır dışı etme kararı aldı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, adı açıklanmayan ABD istihbarat temsilcisine Almanya'yı terk etmesinin söylendiğini belirtti.
Kararın koalisyon ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) Hans-Peter Uhl’un, casusluk olayına adı karıştığı belirlenen ABD’li istihbaratçıların kovulmasını istemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.
İkinci ajan asker
Geçen hafta 31 yaşındaki bir Alman istihbarat görevlisi ABD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanırken,önceki gün de bir Alman askeri hakkında soruşturma başlatılmıştı.Skandalın ortaya çıkmasından bu yana Amerikalı yetkililerin olaya dair açıklama yapmaması gözlerden kaçmadı.
Merkel’in dinlenmesiyle başladı
İki ülke arasındaki gerilim geçen yıl kasım ayında Başbakan Angela Merkel’in cep telefonunun Amerikan istihbaratı tarafından dinlendiğinin ortaya çıkmasıyla başladı. Eski Amerikalı istihbarat görevlisi Edward Snowden’in sızdırdığı belgelerdeki bilgi Berlin’in tepkisini çekti. Yaşananlardan sonra haziranda Alman meclisinde bir soruşturma komisyonu kuruldu.
Soruşturma açıldı
4 Temmuz’da bu komisyonda görev yapan Alman istihbaratına mensup bir çalışanın para karşılığı Amerikalılar’a bilgi verdiği ortaya çıktı. Ajanın hizmeti karşılığında 25 bin euro aldığı belirlendi. 9 Temmuz’da da ikinci bir Alman hakkında soruşturma açıldı.