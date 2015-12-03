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Dünya

Almanya, 800 bin sığınmacı sayısını aştı

Daha önce de hükümetin 800 bin iddiasına karşın, Alman medyası rakamın 950 bini bulduğunu iddia etmişti

03 Aralık 2015 22:41

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, 2015 sonundaki ülkedeki sığınmacı sayısının 800 bini aştığını ve bir yaklaşım geliştirmeyi planladıklarını duyurdu. Daha önce de hükümetin 800 bin iddiasına karşın, Alman medyası rakamın 950 bini bulduğunu iddia etmişti.

"Kasım ayının başından itibaren bu rakam aşıldı, çok daha büyük bir sayımevcut, Pazartesi günü rakamları vereceğim" diyen Maiziere, eyaletlerin içişleri yetkilileri ile yaptığı görüşmeler ardından bu açıklamayı yaptı.

Avrupa Birliği sınır büroları, 2015'in ilk 10 ayı içinde AB sınırlarına yasadışı giriş sayısının 1.2 milyon olduğunu duyurmuştu.

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