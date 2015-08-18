Almanya 750 bin sığınmacı bekliyor



"Handelsblatt" gazetesinin haberine göre Federal Göç ve Sığınmacı Dairesi'nin (BAMF) son tahmin raporunda sığınmacılara ilişkin rakamlara yer verildi. Berlin, daha önce bu yıl içinde 450 bin sığınmacının ülkeye gelmesini bekliyordu. Bu sayının 650 – 750 bini bulabileceği belirtildi.

'Her gün yüksek katlı bir apartman'

Baden Württemberg, Almanya'da sığınmacıların yoğun olarak geldiği eyaletlerin başında yer alıyor. Temmuz ayında sığınma için yapılan başvuru sayısının 7 bin 65'i bulduğunu belirten eyaletin Uyum Bakanı Bilkay Öney, "Rakam mayıs ayına kıyasla ikiye katlandı. Bütün sığınmacıları yerleştirebilmek için her gün bir yüksek katlı apartman inşa etmem gerekir" dedi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin İçişleri Bakanı Ralf Jäger de federal hükümeti eleştirdi. Jäger, eyalet ve yerel yönetimlerin sığınmacı akını karşısında yalnız bırakıldığını savundu.

'Almanya'nın yükü azaltılacak'

Bu arada BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, sığınmacı dağılımında Almanya'nın yükünün azaltılacağını söyledi. Guterres, "Sorumluluk Avrupa genelinde dağıtılmalı. Sığınmacılara yalnızca İsveç ve Almanya'nın kapılarını açması uzun vadede sürdürülemez" dedi.

Guterres, bu yılın başından beri yaklaşık 240 bin göçmen ve sığınmacının Avrupa'nın sahillerine ulaştığını kaydetti. Sığınmacıların savaş ve çatışma ortamından kaçtığına dikkat çeken BM Mülteciler Yüksek Komiseri Guterres, Avrupa ülkelerinin yasalar ve moral bakımından sığınmacılara kapılarını açıp korumaya mecbur olduğunu vurguladı.

Dünya genelinde 60 milyondan fazla kişinin savaş ve çatışmalardan ötürü evini kaybettiğine dikkat çeken Guterres, "Hayatını korumak üzere kaçan insanları caydıramazsınız. Sayıları artarak gelmeye devam edecekler" dedi.