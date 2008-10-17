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Ekonomi

Almanya 500 milyar Euro'luk yardım paketini onyladı

Alman meclisi (Bundestag), ülkedeki bankaların kurtarılması amacıyla hükümetin kararlaştırdığı, 500 milyar Euro'luk yardım paketini kabul etti.

17 Ekim 2008 03:00

Alman meclisi (Bundestag), ülkedeki bankaların kurtarılması amacıyla hükümetin kararlaştırdığı, 500 milyar Euro'luk yardım paketini kabul etti.

Mecliste yapılan ve 576 milletvekilinin katıldığı oylamada Yeşiller ve Sol Parti milletvekilleri yardım paketi için "hayır" oyu kullandı. Yardım paketi 99'a karşı 476 "evet" oyuyla kabul edildi. Bir milletvekili çekimser oy kullandı.

Federal Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) ve ardından Cumhurbaşkanı Horst Köhler tarafından da bugün kabul edilmesi beklenen yardım paketi, 20 Ekim Pazartesi günü borsanın açılışına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Alman hükümeti bu yardım paketi karşılığında bankalardan hisse alacak ve gerektiği takdirde öz sermaye de verecek. Bunun karşılığında bankaların yönetimlerine gerekli gördüğü takdirde müdahale edebilecek.

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