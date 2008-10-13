Almanya 500 milyar Euro’luk kurtarma paketi hazırladı

Avrupa borsaları ortalama yüzde 6 değerlendi

Yardıma muhtaç ilk AB ülkesi

‘Eylem planı bankalara hediye paketi değil’

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün AB liderlerinin güveni sağlamak amacıyla ulusal çabaları koordine konusunda anlaşmasından sonra Almanya'nın kurtarma paketinin ayrıntılarını belirlemek için bugün kabine toplantısı düzenledi. Kabine toplantısındanbankacılık sistemi için hazırlanacak 500 milyar Euro’luk kurtarma paketine onay çıktı.Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Federal Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, kurtarma paketinin üç rakamlı milyarlarca avrodan oluşacağını ve sağlanacak kredinin hükümet destekli garanti biçiminde olacağını söyledi.Kauder, "Bankaların birbirine güveninin yeniden sağlanacağını ve birbirine kredi vermeye başlayacağını düşünüyoruz" dedi.Almanya'nın kurtarma paketinin 400 milyar Euro’luk kısmı garantiler, 30 milyarlık kısmı fonların desteklenmesi, 70 milyar Euro’luk kısmı da bankaların sermayelendirilmesi için kullanılacak.İngiltere'nin ardından Almanya ile birlikte İtalya ve Fransa'nın da küresel krizle ilgili önlemlerini bugün açıklaması bekleniyor.