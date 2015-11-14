Almanya, 4 Grup Yorum üyesini sınır dışı etti

Almanya’ya konser vermeye giden Grup Yorum üyeleri önce gözaltına alındı. Ardından sınır dışı edildi.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen’in haberine göre Oberhausen Kenti’ndeki Könipilsener Arena’da cumartesi saat 17.00’de başlayacak “Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek Konseri“ için dün öğle saatlerinde Düsseldorf’a inen Özkan Erkişi, Sedat Baştük, İlkay İşler ve Bahar Kurt, havaalanında 9.5 saat bekletildi ve sorgulandı. Dört Grup Yorum üyesi daha sonra 21.50 uçağıyla Türkiye’ye geri gönderildi. Konserin ise 17 Grup Yorum üyesi ile yapılacağı açıklandı.

Jungewelt Gazetesi’nin davetlisi olan Grup Yorum üyelerine Türkiye’deki Almanya Başkonsolosluğu vize vermemişti. Bunun için başta Cem Özdemir olmak üzere, Yeşiller ve Sol Parti milletvekilleri devreye girmiş ve 6 kişiye ikişer günlük vize alınabilmişti. İki Grup Yorum üyesinin de bugün Almanya’ya gitmesi bekleniyordu. Avukat Nurgül Tosun, “En son Haziran ayında Almanya’ya gelen Grup Yorum üyelerine uygulanan giriş yasağı, keyfi olduğu kadar yeni bir dönemin de başlangıcı sayılabilir. Anlaşılıyor ki önümüzde süreçte Grup Yorum üyelerinin kriminalize edileceği hesaplanmaktadır” dedi. Avukat Nurgül Tosun’un verdiği bilgiye göre, Alman makamları ayrıca, Grup Yorum konserlerinden elde edilen gelirlerin “yasa dışı bir örgüte gittiği” iddiasını gerekçe olarak gösterdi. Grup Yorum sözcülerinden Ali Ekber Koç, “Almanlar ırkçılık mağdurlarını konserlerimize çağırmamızdan rahatsızlar. Bugünkü konser ise zamanında yapılacak. 17 Grup Yorum üyesi salonda prova yapıyor” diye konuştu.