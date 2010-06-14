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Spor

ALMANYA: 4 - AVUSTRALYA: 0

Almanya ilk maçında Avustralya'yı 4-0 geçerek turnuvanın en farklı skorunu elde etti.

14 Haziran 2010 03:00

T24 - Dünya Kupası'nda D Grubu'nun favorisi olarak gösterilen Almanya ilk maçında Avustralya'yı 4-0 geçerek turnuvanın en farklı skorunu elde etti.



Maça adeta fırtına gibi başlayan Almanlar, henüz 8. dakikada Podolski'nin füzesiyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı... Panzerler, 26. dakikada Miroslav Klose'nin attığı golle soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti: 2-0.

İkinci yarıya da çok iyi başlayan Almanya karşısında Avustralya hiçbir varlık gösteremedi.

56. dakikada Avustralya'da Tim Cahill, rakibine yaptığı hareketle direk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın 67. dakikasında Thomas Müller yerden bir vuruşla durumu 3-0'a getirdi.

Ancak bitmek tükenmek bilmeyen Almanya atakları karşısında tel tel dökülen Avustralya, 70. dakikada Cacau'nun attığı gole de engel olamayınca Panzerler, sahadan 4-0 gibi farklı bir skor ve rahat bir oyunla galip geldi. Bu sonuçla Almanya D Grubu'nda liderliğe yükseldi.


ALMANYA: 4 - AVUSTRALYA: 0

STAT: Moses Mabhida

HAKEMLER: Marco Rodriquez (Meksika), Jose Luis Camargo Callado (Meksika) Alberto Morin Mendez (Meksika)

ALMANYA: Manuel Neuer, Philipp Lahm, Arne Friedrich, Per Mertesacker, Holger Badstuber, Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Mesut Özil (Dk. 74 Mario Gomez), Thomas Müller, Lukas Podolski (Dk. 82 Marko Marin), Miroslav Klose (Dk. 68 Cacau)

TEKNİK DİREKTÖR: Joachim Löw

AVUSTRALYA: Mark Schwarzer, Luke Wilkshire, Craig Moore, Lucas Neill, Scott Chipperfield, Brett Emerton (Dk. 74 Mile Jedinak), Jason Culina, Vince Grella (Dk. 46 Brett Holman), Carl Valeri, Tim Cahill, Richard Garcia (Dk. 64 Nikita Rukavytsya)

TEKNİK DİREKTÖR: Pim Verbeek

GOLLER: Dk. 8 Podolski, Dk. 26 Miroslav Klose, Dk. 68 Thomas Müller, Dk. 70 Cacau (Almanya)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Mesut Özil, Dk. 90 Cacau (Almanya) Dk. 24 Moore, Dk. 46 Neill, Dk. 58 Valeri (Avustralya)

KIRMIZI KART: Dk. 56 Cahill (Avustralya)


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