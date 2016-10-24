Almanya 35 Türk diplomatın iltica haberini doğruladı

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcülüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 35 Türk diplomatın Almanya'ya iltica talebinde bulundukları yönündeki haberleri doğruladı. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcülüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 35 Türk diplomatın Almanya'ya iltica talebinde bulundukları yönündeki haberleri doğruladı. İçişleri Bakanlığı'nın, Almanya Parlamentosu'ndaki muhalefet partilerinden Yeşiller Milletvekili Özcan Mutlu'nun konu ile ilgili hükümete yönelik soru önergesine verdiği yanıtta, diplomat pasaportuna sahip 35 kişinin içinde, diplomat eşleri ve çocuklarının da bulunduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca, konuya dair istatistik tutulmadığı için bu sayının nihai bir rakam olmayabileceği vurgulandı.

Açıklamayı yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, iltica talebinde bulunan 35 kişinin tamamının Almanya'da görev yapan diplomatlardan oluşup oluşmadığına dair bir bilgi vermedi. Diğer yandan açıklamada, darbe girişiminden sonra Türkiye'den Almanya'ya yönelik iltica başvurularının sayısında kayda değer bir değişiklik yaşanmadığı bilgisi de yer aldı. Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) verilerine göre 2016 yılının ilk dokuz ayında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3 bin 793 kişi Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Bu rakam 2015'in tamamında bin 767 olarak kayıtlara geçmişti.

15 Temmuz ve gözaltılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapsamlı bir temizlik yapılacağını bildirmiş ve sonrasında emniyet, ordu, idare, adalet, eğitim ve medyada çalışan on binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin bir bölümü tutuklanırken bazıları serbest bırakıldı. Zanlıların büyük kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve Ankara'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardındaki kişi olarak gördüğü Fethullah Gülen'in taraftarları olmakla suçlanıyor.

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Reuters, DW, BÖ/ET