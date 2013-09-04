Almanya 30 Nazi muhafızını yargılayabilir

Soruşturmayı yürüten Baden-Wuerttemberg eyaleti adalet bakanlığı, incelenen 49 muhafızdan 30'unun yargılanması gerektiğini açıkladı.

30 muhafız Almanya'nın farklı yerlerinde yaşarken, yedi muhafız da yurtdışında ikamet ediyor. Muhafızların en yaşlısının 97 yaşında olduğu bildiriliyor.

Nazilerin en büyük toplama kampı olan Auschwitz'te çoğunluğu Yahudiler olmak üzere 1,1 milyondan fazla insan öldürülmüştü.

Ukrayna doğumlu John Demjanjuk'un iki sene önce görülen davası toplama kamplarında çalışanlara yasal bakış açısını değiştirmişti.

Demjanjuk geçen sene, Nazi işgali altındaki Polonya'da bulunan Sobibor kampında 28 bin kişinin ölümünde oynadığı rolden dolayı aldığı beş yıl hapis cezasını temyize götürdüğü sırada öldü.

Davasına bakan yargıç, sanığın cinayetlerde doğrudan bir rolünün olduğuna işaret eden bir kanıt bulunmamasına rağmen, toplama kampında çalışarak toplu katliamın gerçekleşmesine yardımcı olduğuna kanaat getirmişti.

Geçmişte Alman mahkemeler sadece doğrudan suç işleyen Nazi zanlıları yargılıyordu.

Temmuz ayında Yahudi soykırımı kurbanları için çalışan ABD merkezli Simon Wiesenthal Merkezi, Almanya genelinde başlattığı bir kampanyayla hayatta kalmış Nazi savaş suçlularını adalete teslim etme çağrısı yapmıştı.

BBC Türkçe