Almanya: 3 Türkiye: 0

T24 - A Milli Futbol Takımı, Euro 2012 elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında Almanya'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın golleri, Klose(2) ve Mesut Özil'den geldi.



Eleme grubu karşılaşmalarına Kazakistan ve Belçika galibiyetleriyle başlayan ay-yıldızlılar, grup liderliği yolundaki en önemli rakibi Almanya karşısında istediği futbolu sahaya yansıtamadı.



Klose(2) ve Mesut Özil'in gollerine engel olamayan Milliler, NTV ve HD-en'den canlı yayınlanan maçta sahadan 3-0 mağlup ayrılarak 6 puanda kaldı. 9 puana yükselen Almanya ise liderliğini sürdü.



İlk yarıda oyunu kendi sahasında kabul eden milliler, Almanya kalesinde etkili olamadı. Özellikle duran toplarda net pozisyonlar yakalayan ev sahibi takım, aradığı golü 42. dakikada tecrübeli yıldızı Klose ile buldu.



Sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Müller topa kafayı vurdu. Kaleci Volkan'ı geçen top üst dürekten geri dönerken, Klose önünde kalan topu kafa vuruşuyla ağlarımıza gönderdi: 1-0.





İlk yarıda başka gol olmazken, Almanya ilk devreyi de 1-0 üstünlükle tamamladı.



İkinci yarıya ay-yıldızlılar daha etkili başladı. Sahadan en azından 1 puanla ayrılmak isteyen Milliler, 52. dakikada Halil Altıntop ile gole çok yaklaştı.



Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada savunmayı geçen top Halil Altıntop'un önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Halil, Neuer engelini aşamadı.



Savunmada verdiğimiz açıkları değerlendirmek isteyen Almanya, kendi sahasından hızlı çıkarak kalemizde pozisyon ararken 70. dakikada farkı 2'ye çıkarma şansı yakaladı. Podolski'nin müsait pozisyonda yaptığı sert vuruşta top kalenin yanından auta çıktı.



Almanya'da 79. dakikada sahneye Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil çıktı. Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu, defansın arkasına sarkarak düzgün bir vuruşla topu ağlarımıza gönderdi: 2-0. Mesut'un golden sonra sevinmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.



Karşılaşmaya son noktayı ise, Klose koydu. Tecrübeli yıldız 87. dakikada Volkan'ı bir kez daha mağlup etti ve maçın da skorunu belirleyen isim oldu: 3-0.



Kalan sürede iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, ev sahibi Almanya karşılaşmayı 3-0 kazanarak puanını 9'a çıkarttı.





