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Dünya

ALMANYA 2022'DE NÜKLEER SANTRALLERİ KAPATACAK BERLİN (A.A)

30 Mayıs 2011 15:52

-ALMANYA 2022'DE NÜKLEER SANTRALLERİ KAPATACAK BERLİN (A.A) - 30.05.2011 - Almanya'da iktidarda bulunan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Hür Demokrat Parti (FDP), nükleer santrallerin en geç 2022 yılı sonuna kadar tümüyle kapatılmasını kararlaştırdı. Koalisyon partilerinin temsilcileri, dün gece geç saatlere kadar yaptıkları toplantıda nükleer santrallerin 2021 yılında tümüyle kapatılması, ancak incelemeler için 1 yıl daha opsiyon tanınmasını karara bağladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından nükleer santrallerin kapatılması konusunda tavsiyelerde bulunmak amacıyla oluşturulan Etik Komisyonu, santrallerin 2021 yılında tümüyle kapatılmasını önermişti. Başbakan Merkel yaptığı açıklamada, Almanya'da, nükleer santrallerden vazgeçilmesinden sonra enerji alanında yepyeni bir mimarinin ortaya çıkacağını söyledi. Etik Komisyonu Başkanı Klaus Töpfer de bugün başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, şirketlerin gerekli yatırımları yapabilmesi için kesin bir tarih verilmesini gerekli gördüklerini söyledi. Töpfer, çevreye zarar vermeyecek yeni enerji kaynaklarının bulunması ve Almanya'nın enerji ithal etmek zorunda kalmaması durumunda, nükleer santrallerin tümünün gelecek 10 yıl içinde kapatılmasını önerdiklerini ifade etti. Etik açıdan nükleer atıklar için nihai bir depolama yerinin bulunmasını da gerekli gördüklerini kaydeden Töpfer, bu önerilerin gerçekleşmesinin Almanya'ya yük getirmeyeceğini, aksine bir fırsat olacağını sözlerine ekledi. Öte yandan bazı hükümet yetkilileri, kapatılacak nükleer santrallerin, enerji ikmalinde sorun yaşanması durumunda geçici bir süre kullanılmak üzere, belirli bir süre faaliyete hazır tutulmasının düşünüldüğünü bildirdi.

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