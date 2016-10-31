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Spor

Almanya 2020'ye kadar Löw'le 'devam' dedi

Löw, 2018 yılında Rusya'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan sonra da takımın başında kalacak

31 Ekim 2016 19:04

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Joachim Löw ile olan sözleşmeyi 2020 yılına kadar uzattı.

DFB Başkanı ReinHard Grindel ve Joachim Löw düzenledikleri basın toplantısıyla sözleşmenin iki yıl daha uzatıldığını kamuoyuna duyurdu.

Buna göre Löw, 2018 yılında Rusya'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası'ndan sonra da takımın başında kalacak.

Alman Milli Takımı'nı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da hazırlayacak.

 

"Löw'den daha iyisini bulamayacağımızı söylüyorum"

 

DFB Başkanı Grindel sözleşmenin uzatılmasına ilişkin olarak, "Her zaman Löw'den daha iyi teknik direktör bulamayacağımızı belirtiyorum. Löw milli takımı ihtiraslı ve kaliteli yaptı. Dünya şampiyonluğu kazandırdı” ifadelerini kullandı.

 

Löw'ün milli kariyeri

 

Löw 2004 yılında yardımcı antrenör olarak milli takımda çalışmaya başladı. 2006 yılından sonra da 10 yıldır aralıksız milli takımın teknik direktörlüğünü yapıyor.

Alman milli takımı Löw'ün teknik direktörlüğünde 2016 yılında Dünya Şampiyonu oldu. Löw milli takımın başında 141 kez sahaya çıktı. Milli takım kariyerinde 94 kez galip geldi. 24 kez berabere kaldı. 23 de yenilgi aldı. 

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