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Dünya
Deutsche Welle

Almanya 2020 iklim hedefinden vaz mı geçecek?

Almanya’da koalisyon ön görüşmeleri yürüten Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin 2020 iklim hedefinden vazgeçeceği iddia edildi. Görüşmelerde vergi ve Avrupa politikaları da ele alındı.

08 Ocak 2018 21:47

Almanya’da Hristiyan Birlik partileri (CDU & CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında pazar günü başlayan koalisyon ön görüşmelerinin ikinci gününe, iklim ve vergi politikalarındaki değişiklikler damgasını vurdu.

Parti çevrelerinden alınan bilgilere göre, SPD ve Hristiyan Birlik partileri 2020 yılında tutturulması hedeflenen iklim hedefinden vazgeçmeyi planlıyor. Siyasi parti temsilcileri Reuters haber ajansına verdiği demeçte, karbondioksit emisyonun 1990 yılına göre yüzde 40 oranında düşürülmesi hedefine 2020 yılında ulaşmanın pratikte mümkün olmadığını açıkladı. Ancak bu hedefe ulaşma çabalarının sürdürüleceği ve 2020’li yılların başlarında önemli bir eşiğin aşılacağı kaydedildi.

2020 yılında dek karbondioksit emisyonunun 40 oranında azaltılması, Paris İklim Anlaşması kapsamında belirlenen bir hedef değil. Uzun zamandır erişilemeceğine kesin gözü ile bakılan bu hedef, 2007 yılında dönemin koalisyon hükümeti tarafından ulusal bir hedef olarak belirlenmişti.

Ancak koalisyon ön görüşmelerinde müzakere eden siyasi parti temsilcileri, iklimi koruma alanında 2030 yılı hedeflerine konstranre olunacağını açıkladı. AB anlaşmaları, Almanya’yı 2030 yılına dek karbondioksit emisyonunu yüzde 55 oranında azaltmakla yükümlü kılıyor. Siyasi parti temsilcileri, SPD ve Hristiyan Birlik partileri arasında bir koalisyon hükümeti kurulması durumunda iklimin korunmasına özel bir önem verilmesi için bu hedefin yasalarla güvence altına alınmasını istiyor.

Gelir vergisi tarifesinde değişiklik

Koalisyon ön görüşmelerinde mutabakata varıldığı bildirilen bir diğer konuda gelir vergisi konusunda yapılması öngörülen değişiklikler. CDU, CSU ve SPD gelecekte gelir vergisi tarifesindeki en yüksek vergilendirme oranın 60 bin eurodan itibaren geçerli olmasını istiyor. Bu oran şimdiye dek yıllık geliri 53 bin 700 euroyu geçenler için geçerli idi. Ayrıca siyasi partilerin düşük ve orta gelirli çalışanların üzerindeki vergi yükünü azaltma konusunda da mutabık kaldığı bildirildi.

Bununla birlikte koalisyon ön görüşmlerinin ikinci turunda yeni kurulacak hükümetin 2021 yılına dek mali sınırının 45 milyar euro civarında olduğu bildirildi.

Müzakereler ikinci gününde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Berlin‘deki Genel Merkezi’nde yürütülüyor. Görüşmeler sabah saatlerinde siyasi parti liderlerinin de katılımı ile başladı. Görüşmelerin odak noktasında ise Avrupa politikaları bulunuyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, müzakerlerden çıkacak sonucun Almanya’yı yeniden "Avrupa politikalarının motoru" yapacağını kaydetti.

Görüşmeler 11 Ocak'a kadar sürecek

Müzkarelerin olumlu bir atmosferde geçtiği bildiriliyor. CDU, CSU ve SPD arasında yürütülen koalisyon ön görüşmlerinin perşembe gününe dek devam etmesi öngörülüyor. Daha sonrasında koalisyon görüşmelerine geçilip geçilmeyeceğine ise Sosyal Demokrat Parti’nin 21 Ocak’ta yapılacak Parti Kongresi’nde karar verilecek.

Almanya’da parlamento seçimleri 24 Eylül 2017 yapılmıştı. SPD aldığı ağır yenilginin ardından seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından muhalefette kalacağını açıklamıştı. Bunun üzerine seçimlerde en yüksek oyu alan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bavyeralı ortağı CSU ile birlikte Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi ile koalisyon ön görüşmelerine başlamıştı. Ancak Jamaika olarak adalandırılan bu koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmış ve SPD şu anki koalisyon ortağı ile yeniden bir Büyük Koalisyon oluşturmak için müzakere masasına oturmaya yeşil ışık yakmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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