Almanya 2016'da daha az insan kaçakçısı yakaladı

Alman yetkililerin 2016'da bir önceki yıla göre daha az insan kaçakçısının gözaltına alındığını açıkladığı bildirildi. "Welt am Sonntag" Gazetesinin Alman İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre 2015 yılında 3 bin 370 insan kaçakçısı gözaltına alınırken, bu rakam 2016 Kasım ayı sonu itibarıyla 906'ya düştü.

Şüphelilerin daha çok Suriye, Polonya, Almanya, Irak ve Rus asıllı olduğu bildirilirken, Alman İçişleri Bakanlığı henüz gözaltına alınan kaçakçılardan kaç tanesinin hüküm giydiğini ise açıklamadı.

Avusturya rotası popüler

Almanya'nın Avusturya sınırı insan kaçakçılığında en sıcak nokta olmayı sürdürürken, yetkililerin Avusturya sınırında 2016 yılında 481 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Polonya sınırında 155, Çek Cumhuriyeti sınırında ise 106 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Belçika sınırında ise 45 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Almanya'daki hava alanlarında ise 23 insan kaçakçısı yakalandığı bildirildi.

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla Ege Denizi'ni geçerek oradan da "Balkan Rotası" olarak da adlandırılan geçişi kullanarak Batı Avrupa'ya 2015 yılında her gün binlerce göçmen geldiği bildirildi. Almanya'ya yaklaşık 1 milyon 100 bin göçmen gelirken, bunların çoğunu Suriye, Irak, Afganistan ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelenlerin oluşturduğu kaydedildi.

Göçmen sayısı azaldı

Ancak 2016'da rakamların Türkiye'den Avrupa'ya geçişte kullanılan ana geçişlerden biri olan ve "Balkan Rotası" olarak da adlandırılan geçişin kapatılmasının ve Türkiye ile AB arasında imzalanan göçmen geri kabul anlaşmasının rakamların düşüşünde etkili olduğu bildirildi.

Geri kabul anlaşması uyarınca Türkiye Yunan adalarına ulaşan tüm göçmenleri geri almayı kabul etmiş, Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli karşılığında da, Türkiye'deki mülteci kamplarından bir Suriyelinin Avrupa'ya gönderilmesi üzerinde anlaşılmıştı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker geri kabul anlaşmasıyla ilgili olarak "İnsan kaçakçılarının iş modelini yok etmemize imkan sağladı" şeklinde konuştu. Avrupa'ya iltica edenlerin toplam sayısının da 2016 yılında düşüş gösterdiği bildirildi.

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dpa/AFP/DW,SSB/BW