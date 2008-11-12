Almanya 2009’da resesyona girecek

Alman hükümetinin ekonomik danışmanları Almanya'nın 2009 yılında resesyona gireceği uyarısında bulundu.



Alman hükümetine ekonomik alanda danışmanlık yapan ve "Wirtschaftsweisen" (ekonomi bilgeleri) adı verilen beş kişilik uzman grubu, Almanya'nın 2009 yılında resesyona gireceği uyarısında bulundu.



Söz konusu uzmanlar grubu tarafından hazırlanan bir raporda, yıllardan bu yana olumlu bir gidişat sergileyen istihdam piyasasındaki gelişmelerin gelecek yıldan itibaren kötüleşeceği belirtildi.



Almanya'daki işsizlerin sayısının da gelecek yıl ortalama 35 bin artarak 3,3 milyona yükselmesinin beklendiği kaydedildi.



Belirli branşların devlet tarafından desteklenmesinin de olumlu sonuçlar doğurmayacağı ifade edilen raporda, şimdiden nakliyat şirketlerinin, sanayi sektörünün, uçak üreticilerinin ve diğer bazı ticari şirketlerin benzer yardımlar bekledikleri bildirildi.



