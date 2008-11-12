T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Almanya 2009’da resesyona girecek

Alman hükümetinin ekonomik danışmanları Almanya'nın 2009 yılında resesyona gireceği uyarısında bulundu.

12 Kasım 2008 02:00

Alman hükümetinin ekonomik danışmanları Almanya'nın 2009 yılında resesyona gireceği uyarısında bulundu.

Alman hükümetine ekonomik alanda danışmanlık yapan ve "Wirtschaftsweisen" (ekonomi bilgeleri) adı verilen beş kişilik uzman grubu, Almanya'nın 2009 yılında resesyona gireceği uyarısında bulundu.

Söz konusu uzmanlar grubu tarafından hazırlanan bir raporda, yıllardan bu yana olumlu bir gidişat sergileyen istihdam piyasasındaki gelişmelerin gelecek yıldan itibaren kötüleşeceği belirtildi.

Almanya'daki işsizlerin sayısının da gelecek yıl ortalama 35 bin artarak 3,3 milyona yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Belirli branşların devlet tarafından desteklenmesinin de olumlu sonuçlar doğurmayacağı ifade edilen raporda, şimdiden nakliyat şirketlerinin, sanayi sektörünün, uçak üreticilerinin ve diğer bazı ticari şirketlerin benzer yardımlar bekledikleri bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24