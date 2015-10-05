'Almanya 1,5 milyon sığınmcı bekliyor'



Almanya'nın yüksek tirajlı "Bild" gazetesinde yer alan bir habere göre, Almanya'ya bu yıl gelecek sığınmacıların sayısı ile ilgili tahminler tekrar yukarı çekildi. Resmi kurumlarca hazırlanan bir gizli rapora dayandırılan habere göre, ekim – aralık ayları arasında 920 bin dolayında sığınmacının ulaşması bekleniyor. Böylece bu yıl içinde Almanya'ya gelen sığınmacı sayısı 1,5 milyona ulaşacak.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Ağustos ayında daha önce 450 bin olarak açıklanan sığınmacı beklentisinin arttığını ve 800 bine yükseldiğini açıklamıştı. Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ise geçen ay beklentiyi 1 milyon olarak düzeltmişti.

Sığınmacı akınıyla ilgili raporda, "sığınmacı sayısının yüksekliğinin eyalet ve yerel yönetimleri zorlayan aşırı bir yüke dönüştüğü" belirtildi. Erzak ve gıda dağıtımının çökme tehlikesi karşısında uyarıda bulunulurken, barınma amaçlı konteyner ve sahra hastanelerinin temininde ciddi sıkıntı çekildiği belirtildi.