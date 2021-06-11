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Dünya

Almanya, 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırıyor

11 Haziran 2021 15:58

Almanya, Covid-19 nedeniyle "riskli" ilan ettiği bölgelere seyahat uyarısını kaldıracak.

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