Almanya: 1 - Gana: 0

T24 - Almanya, Gana’yı mağlup ederken her iki ekipte bir üst tura çıkmayı başardı!



2010 Dünya Kupası D Grubu'nda Almanya, Gana'yı Mesut Özil'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından her iki ekipte 2. tura yükseldi...



STAT: Soccer City (Johannesburg)



HAKEM: Carlos Simon (Brezilya)



GANA: Kingson; Pantsil, Mensah, Addy, Sarpei; Annan, Boateng; Tagoe, Asamoah, Ayew; Gyan



TEKNİK DİREKTÖR: Milovan Rajevaç



ALMANYA: Neuer; Lahm, Mertesacker, Friedrich, Badstuber; Schweinsteiger, Khedira; Müller, Mesut, Podolski; Cacau



TEKNİK DİREKTÖR: Joachim Löw





