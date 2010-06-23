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Spor

Almanya: 1 - Gana: 0

Almanya, Gana’yı mağlup ederken her iki ekipte bir üst tura çıkmayı başardı.

23 Haziran 2010 03:00

T24 - Almanya, Gana’yı mağlup ederken her iki ekipte bir üst tura çıkmayı başardı!

2010 Dünya Kupası D Grubu'nda Almanya, Gana'yı Mesut Özil'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından her iki ekipte 2. tura yükseldi...

STAT: Soccer City (Johannesburg)

HAKEM: Carlos Simon (Brezilya)

GANA: Kingson; Pantsil, Mensah, Addy, Sarpei; Annan, Boateng; Tagoe, Asamoah, Ayew; Gyan

TEKNİK DİREKTÖR: Milovan Rajevaç

ALMANYA: Neuer; Lahm, Mertesacker, Friedrich, Badstuber; Schweinsteiger, Khedira; Müller, Mesut, Podolski; Cacau

TEKNİK DİREKTÖR: Joachim Löw


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