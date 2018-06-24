Almanya - İsveç maçının ilk 14 dakikasında rekor istatistik

Dünya Kupası F Grubu'nda Almanya ile İsveç arasında oynanan mücadele Toni Kroos'un son dakikada attığı muhteşem frikik golüyle 2-1 Almanların lehine sona erdi.

Karşılaşmanın ilk 14 dakikasında ortaya çıkan istatistikler ise çok konuşuldu. Yüzde 92 topla oynama süresine sahip olan Almanya, 155 başarılı pas sayısına ulaştı. Panzerler, topla oynama yüzdesinde ilk 20 dakika içerisinde yüzde 93,6'yı da buldu. İsveç'te ise başarılı pas sayısı aynı süre içerisinde 7'yi geçemedi.

2018 Dünya Kupası F Grubu'nda Almanya ile İsveç arasında oynanan mücadelenin ilk 14 dakikasındaki istatistikler herkesi şaşırttı.

14. dakika itibarıyla; Almanya, 155 başarılı pas sayısına ulaşırken, İsveç'te bu rakam 7'yi geçemedi. Öte yandan aynı süre içerisinde Almanya, %92 topla oynama süresine sahip oldu. Bu rakam ilk 20 dakika içerisinde yüzde 93,6'yı buldu.

İlk 14 dakika

Başarılı pas sayıları

Almanya: 155

İsveç: 7

Topla oynama

Almanya: %92

İsveç: %8