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Dünya

ALMAN MİLLETVEKİLİ: ''İRANLILAR KAYGILI'' BERLİN (A.A)

09 Ağustos 2010 23:05

-ALMAN MİLLETVEKİLİ: ''İRANLILAR KAYGILI'' BERLİN (A.A) - 09.08.2010 - İran'da bir süre önce temaslarda bulunan, milletvekili ve bakanlarla görüşen Alman milletvekili Rainer Stinner, İranlı yetkililerin, ''BM'nin son yaptırım kararlarının, ülkenin dış ticaretine şiddetli bir darbe vurmasından kaygı duyduğunu'' söyledi.  AP'ye açıklamalar yapan Hür Demokrat Parti milletvekili Stinner, İranlıların, ithalatın ve ihracatın düşeceği kaygısı içinde olduklarını söyledi.   BM Güvenlik Konseyi, nükleer çalışmaları nedeniyle İran'a karşı yaptırımları ağırlaştırmış, ABD ve AB de ayrıca kendi yaptırımlarını açıklamıştı. 

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