Almanlar'ın yarısı 'unutulmak istiyor'



Focus haber dergisinin Emnid araştırma şirketine yaptırdığı bir ankete göre, Almanlar'ın yarısı "unutulma hakkı"ndan yararlanmak istiyor.

Avrupa Adalet Divanı, Google internet sitesinin kullanıcıların 'unutulma hakkı'nı korumak amacıyla arama sonuçlarında değişikliğe gitmesini hükme bağlamıştı.

Emnid'in anketine katılanların yüzde 51'i "arama sonuçlarında hoşlarına gitmeyen kayıtları sildirmek için başvuruda bulunacağını" söyledi. Toplam 1004 kişiyle görüşülen ankete katılanların yüzde 39'u "unutulma hakkı"ndan yararlanmayacağını söyledi.

Mahkeme kararında ne deniyor?

Bir İspanyol vatandaşı, Google'da kendi ismiyle yaptığı aramada, borçlarından ötürü evinin mahkeme kararıyla satışa çıkarıldığına dair gazete haberlerinin listelenmesi üzerine yargı yoluna gitmişti. Davacı, olayın ardından 15 yıl geçmesine rağmen söz konusu haberin arama sonuçlarında yer almasını istemiyordu.

Google aleyhine dava açan İspanyol vatandaşı, talebine ülkesinde çözüm bulamamış, İspanya'daki Yüksek Mahkeme, konuyu Avrupa Adalet Divanı'na aktarmıştı.

Avrupa Adalet Divanı'nın konuyla ilgili kararında, internet kullanıcılarının "unutulma hakkı" vurgulanmış, arama motorunun listelediği sonuçlarda yer alan verilerin kişilik haklarına zarar vermesi halinde, başvuru sahibinin sözkonusu kayıtların silinmesini talep edebileceğine dikkat çekilmişti. Mahkemenin gerekçesinde, "arama sonuçları, sözkonusu kişi hakkında bir izlenim edinilmesini sağlıyor" denilmişti.