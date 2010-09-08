-ALMANLARIN YARISI SARRAZİN GÖREVİNDE KALSIN İSTİYOR BERLİN (A.A) - 08.09.2010 - Alman halkının yarısı, ''Almanya kendini yok ediyor'' adlı kitabı ve Müslümanlara yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Sarrazin'in görevinden alınmasını istemiyor. Stern dergisin yaptığı ankete göre, Almanların yüzde 50'si, Sarrazin'in Almanya Merkez Bankası'ndaki görevinden alınmasına karşı çıkarken, yüzde 34'ü görevinden alınmasını doğru buluyor. Ankete katılanların yüzde 16'sı bu konuda görüş belirtmedi. Sarrazin'in söylemlerini doğru bulanların oranı yüzde 9 olurken, kısmen doğru bulanların oranı yüzde 61 ve söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 22 oldu. Berliner Morgenpost gazetesi ve Belin'in yerel televizyon kanalı RBB'de yayınlanan ''Abendschau'' programının Berlin'de yaptığı ortak ankette de, Sarrazin'in, "Müslümanların Almanya'ya göç etmesinin avantajdan çok dezavantaj getirdiği" yönündeki söyleminin halk arasında da kabul gördüğünü ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 16'sı, Sarrazin ile tümüyle, yüzde 31'i de kısmen bu görüşleri paylaştığını ifade etti. Ankette, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) seçmenlerinin yüzde 70'i ve Hür Demokrat Partili (FDP) seçmenlerin yüzde 63'ü Sarrazin'in bu görüşlerini paylaşırken, Sosyal Demokrat Partili (SPD) seçmenlerin yüzde 46'sı Sarrazin'i destekliyor, yüzde 49'u da karşı çıkıyor.