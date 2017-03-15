Almanların üçte ikisi Türkiye ile üyelik müzakerelerin durdurulmasını istiyor

Almanya'da Bild gazetesinin Insa adlı kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre Almanların üçte ikisi, Alman hükümetinin AB ile üyelik müzakerelerini durdurmasından yana görüş bildirdi. Kendisine soru yöneltilen Almanların yüzde 64'ü müzakerelerin kesilmesini desteklerken yaklaşık yüzde 12'lik bir oran aksi görüşte. Geriye kalan yüzde 14'lük kesim de fikri olmadığını dile getirdi.

Araştırma sonuçlarında ankete katılanların yüzde 59'unun göçmen kökenli olduğuna da işaret edildi.

"Alman askerleri çekilsin"

Die Welt gazetesinin yaptırdığı ankette de IŞİD'le mücadele amaçlı Türkiye'de konuşlu olan Alman askerleri ile ilgili sorular yöneltildi. Civey adlı kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı ankete göre her 5 Alman'dan biri Alman askerlerinin Türkiye'den çekilmesini istiyor.

Çekilmeyi destekleyenler de çözüm konusunda iki ayrı gruba ayrılıyor. Buna göre çekilmeyi isteyenlerin yüzde 40'ı Alman askerlerinin başka bir ülkeye konuşlandırılmasını, yüzde 38'i de Almanya'ya geri dönmelerini öneriyor. Ankete katılanların yüzde 14'ü ise Alman askerlerinin Türkiye'de kalmaya devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

Konya ve İncirlik'teki hava üslerinde yaklaşık 270 Alman askeri IŞİD'le mücadele çerçevesinde görev yapmaya devam ediyor.

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dpa/DW/HS/BK