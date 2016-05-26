Almanların Türklere güveni yüzde 9

Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkede yaşayanların yüzde 85'inin, Türkiye'nin Avrupa Birliği için güvenilir bir ortak olmadığı görüşünde olduğunu gösterdi.Türkiye'yi güvenilir bulan Almanların oranı yüzde 9 düzeyinde.

Emnid Araştırma Şirketi tarafından WeltN24 kanalı için yapılan son kamuoyu araştırmasına göre, Almanların yüzde 85'i Türkiye'nin Avrupa Birliği için güvenilir bir ortak olmadığı görüşünde.

Aynı araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olumsuz bakanların oranı da hayli yüksek çıktı. Katılımcıların yüzde 83'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı artık demokrat olarak görmüyor. Erdoğan'ı demokrat olarak görenlerin oranı yüzde 8.

Sığınmacı krizinin çözümünde Başbakan Angela Merkel'in artık Türkiye'ye güvenmemesi gerektiğini düşünen Almanların oranı ise yüzde 59. Almanların yüzde 31'i krizin çözümünde AB ile Türkiye arasında varılan mutabakatın doğru yol olduğunu savunuyor.

Koalisyon partilerinin taraftarları arasında Türkiye-AB anlaşmasını savunanlar yüzde 44 iken, karşı olanların oranı yüzde 48 seviyesinde. Muhalefet yanlılarında ise bu oran yüzde 35'e yüzde 62 oranında anlaşmaya karşıtlık durumunu ortaya koyuyor.

Türklere vize muafiyeti verilmesine ise, Almanların yüzde 56'sı, kriterlerin yerine getirilmesi ya da getirilmemesine bakılmaksızın karşı geliyor. Vize muafiyetini savunanların oranı yüzde 37 seviyesinde.

Vize serbestisini savunanların yüzde 56'sı, 30 yaş altındaki Almanlar. 50 yaş üzerinde olanların yüzde 68'i vize muafiyeti verilmesini istemiyor.