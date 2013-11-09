Almanlar'ın Türk borsasında etkinliği artıyor mu?

Alman yatırımcıların Türk borsasına ilgisinin yaz aylarından bu yana arttığı iddia edildi. Bu artış, hem Alman yatırımcıların sayısında hem de yatırımların büyüklüğünde gözlendi. Eczacıbaşı Menkul Değerler Başekonomisti Sertan Kargın ''son dönemde sadece Almanlar değil Japonlar da Türkiye sermaye piyasalarına daha çok gelmeye başladılar'' derken, Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Taner Özarslan ise Alman yatırımcıların gösterdiği bu ilginin aslında çok büyük rakamlar oluşturmadığını belirtti.

Selçuk Oktay'ın Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haberine göre, Türkiye ile Almanya arasında yoğun ekonomik ilişkiler bulunmasına rağmen Alman yatırımcıların Türkiye sermaye piyasasında bir ağırlığı bulunmuyordu. Fakat bu durum değişiyor. Alman yatırımcıların Türk borsasına ilgisi yaz aylarından bu yana düzenli bir şekilde artıyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Türk sermaye piyasalarında yatırım yapan Almanların sayısı Temmuzda 968 iken, ekim ayında 1425 oldu. Aynı zaman diliminde Almanların Türk borsasında yaptığı yatırımların büyüklüğü de artış gösterdi. Almanların Türkiye'de portföylerinin büyüklüğü Temmuz'da 2 milyar 400 milyon lira oldu. Ekim ayında ise bu rakam yaklaşık olarak 2 milyar 700 milyon lira olarak gerçekleşti.

Alman yatırımcılar, yatırımcı sayısı bazında uzun süre Türkiye sermaye piyasalarında hâkim olan ABD'li yatırımcıları da geride bıraktı. Eylülde ABD'den Türk borsasına yatırım yapanların sayısı 1299 iken, Almanya'dan gelen yatırımcıların sayısı 1379 oldu. Eylül ayından bu yana Alman yatırımcılar Türkiye sermaye piyasalarında en büyük yabancı yatırımcı grubunu oluşturuyor.

‘Kredi notu ekledi'

Eczacıbaşı Menkul Değerler Başekonomisti Sertan Kargın bu durumda Türkiye'nin ülke notunun artmasının etkisi olduğu görüşünde: "Son dönemde sadece Almanlar değil Japonlar da Türkiye sermaye piyasalarına daha çok gelmeye başladılar. Bunda Türkiye'nin notunun yatırım yapılabilir seviyeye gelmesinin etkili olduğunu düşünüyorum. Bazı yatırım fonlarının içtüzüklerine göre gelişmekte olan bir ülkeye yatırım yapmak için o ülkenin yatırım yapılabilir seviyede olması gerekiyor. Hatta bazı fonlar en az iki kredi derecelendirme kuruluşunun yatırım yapılabilir notu vermesini bekliyor. Mayısta kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin notunu artırdı. Böylelikle Türkiye de iki kuruluştan olumlu notu olan ülke konumuna yükseldi."

'Çok büyük bir artış yok’

Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Taner Özarslan ise Alman yatırımcıların gösterdiği bu ilginin aslında çok büyük rakamlar oluşturmadığını belirtiyor. Özarslan Alman yatırımcıların ilgisini şöyle değerlendiriyor: "Euro bölgesindeki olumsuz algı Almanya'da dahi hissediliyor. Kendi ülkelerindeki varlıkların değer kazanmadığını düşünen yatırımcılar Türkiye'deki yatırım alternatiflerini değerlendiriyor. Aslında son aylarda Alman yatırımcılara ait rakamlar artış gösterse de bu rakamların çok büyük olduğunu söyleyemeyiz. Benim gözlemlediğim Alman yatırım fonlarının Türkiye'ye hâlâ diğer ülke fonları kadar yatırım yapmadığı."

‘Tamamını getirmiyorlar’

Türkiye sermaye piyasasında Alman yatırımcıların sayılarının ve etkinliklerinin artmasına rağmen portföy büyüklüklerinin sınırlı olduğu görülüyor. Alman yatırımcılar sayı olarak ABD'lileri geride bıraktılar. Fakat ABD'li yatırımcıların ekim ayı itibariyle 46 milyar 700 milyon lira tutarında yatırımları bulunurken Almanların yatırımlarının büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 700 milyon lirada kaldı. Sertan Kargın bu durumu şöyle yorumluyor: "Gezi olayları, global piyasalar ve Suriye riski Türkiye ekonomisine olumsuz yansıdı. Yatırımcılar yatırımlarının tamamını getirmekten çekiniyorlar. Bu ortamda bir kredi derecelendirme kuruluşunun notunun negatife dönmesi önemli bir etki yaratır. Dolayısıyla bu artan ilginin temkinli bir ilgi olduğu söylenebilir."