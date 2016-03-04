Almanların ömrü uzadı



Federal İstatistik Dairesi uzmanları, hesaplamalarda, 2012 – 2014 yılları arasındaki tüm ölüm vakaları ve diğer nüfus verilerinin dikkate alındığını açıkladı. Bir uzman, "yaşam beklentisinin sürekli artış kaydettiğini, yeni verilerin bir rekora işaret ettiğini" söyledi.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 78 yıl 2 ay, kadınlar ise 83 yıl 1 ay. Son 10 yılda doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 2 yıldan fazla, kadınlarda ise 1,5 yıl artış gösterdi. 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresinde artış görülüyor. Erkekler için bu süre 17 yıl iken, kadınlarda 21 yılı buluyor.

Dalya diyenlerin sayısı artıyor

Federal İstatistik Dairesi'nin kasım ayında açıkladığı rakamlara göre, Almanya'da 100 yaşını geçenlerin sayısı da arttı. Daire, 2011 yılından bu yana 100 yaşını aşanları kayıt altına alıyor. 3 yıl önceki sayımda bu gruba girenlerin sayısı 14 bin 436 idi. 2014 yılının kayıtlarına göre Almanya'da 100 yaşını geçenlerin sayısı 16 bin 860'a vardı.