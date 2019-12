Almanların Mesut iddiası

Alman Bild Am Sontag Gazetesi, Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'ün acele etmesi gerektiğini, aksi taktirde Mesut Özil'in Türk Milli Takımı için oynacağını iddia etti.





Bild Am Sontag gazetesi, Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'ün Alman Birinci Futbol Ligi'nde Werder Bremen'in VfL Wolfsburg'u 2-1 yendiği karşılaşmada takımının galibiyetinde önemli payı bulunan Mesut Özil'i Alman milli takımına çağırması için elini çabuk tutması gerektiği çağrısında bulundu.







''Özil, Diego gibi büyülüyor'' başlığıyla verilen haberde, Mesut'un Alman U21 takımında oynadığı ve Türkiye'nin de Mesut'u istediği belirtilerek, ''Özil, Löw'ün listesinde bulunuyor. Löw acele etmesi lazım, aksi taktirde Mesut, Türkiye için oynar'' ifadesi kullanıldı.







Mesut ise, Löw'ün kendisini aradığını, ancak bunun uzun zaman önce olduğunu belirterek, ''Şimdi her şey açık. Henüz karar vermedim ve bekliyorum'' dedi.







Werder Bremen'in menajeri Klaus Allofs da Mesut'un zor durumlarda çalıştığı için olağanüstü bir oyuncu olduğunu, gelecekte de çok önemli bir oyuncu kalacağını söyledi.







MESUT BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ GÜNÜN ONBİRİNE SEÇİLDİ

Welt am Zontag gazetesi, Werder Bremen'in VfL Wolfburg'u 2-1 yendiği karşılaşmada iki golü de hazırlayarak iyi bir performans gösteren Mesut'u günün en iyi 11 oyuncusu arasında gösterdi.







Die Welt, Mesut'u bu sezon daha önce 2 kez günün en iyi onbirine seçmişti.