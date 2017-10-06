Almanların çoğu sığınmacı sayısının sınırlandırılmasından yana

Alman Haber Ajansı'nın, kamuoyu araştırma şirketi YouGov'a yaptırdığı ankete katılan Almanların büyük çoğunluğu hükümetin sığınmacılar konusunda bir tutum belirlemesi gerektiğini savunuyor.

Ankete katılanların yüzde 56'sı, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU), yeni yapılacak koalisyon sözleşmesinde sığınmacılar konusunda üst sınırın belirlenmesi yönündeki talebini destekliyor. Bu öneriye karşı çıkanların oranı ise yüzde 28.

YouGov anketine katılan Hristiyan Birlik partilerine oy veren seçmenlerin yüzde 55'i sığınmacılar konusunda üst sınırı onaylarken, yüzde 36'lık kesim buna karşı olduğunu belirtiyor. Sığınmacılar için üst sınır belirlenmesine en çok destek veren parti seçmeni ise sağ popülist Almanya için Alternatif'ten. YouGov anketine katılan AfD seçmenlerinin yüzde 96'sı ile Hür Demokrat Parti seçmenlerinin yüzde 69'u sığınmacılara üst sınır getirilmesinden yana. Sosyal Demokrat Parti seçmenleri için bu oran yüzde 54. Sol Parti'de ise her iki seçmenden biri üst sınır önerisine sıcak bakıyor. Yeşiller seçmenlerinin yüzde 26'sı bunu desteklerken, yüzde 60'lık kesim karşı çıkıyor.

Almanya'da sığınmacılara üst sınır getirilmesi konusu koalisyon içinde uzun süredir tartışılıyor. CSU Almanya'nın yılda en fazla 200 bin sığınmacı almasını talep ederken, Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik üst sınır belirlenmesine karşı çıkıyor.

dpa,HT/CÖ

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