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Dünya
Deutsche Welle

Almanların çoğu İslam'dan rahatsız değil

İki ayrı ankete göre, Alman halkının önemli bir çoğunluğu radikal İslamcı terör ile İslam dinini birbirinden ayırt edebiliyor. Ancak anketler arasında yer yer belirgin farklılıklar göze çarpıyor.

14 Ocak 2015 20:44


Stern için Forsa Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü’nün yaptığı ankete katılanların yüzde 82’si, İslam’ın radikal İslamcı terörün kökeninde yatan etken olduğu ve Müslümanların farklı dinlerden insanlara kıyasla daha fazla şiddet yanlısı olduğu görüşüne karşı çıkıyor. Emnid adlı araştırma kurumunun Die Zeit için yaptığı ankette ise İslamcı terör ile İslam’ın hiçbir bağı olmadığı görüşünü, katılanların sadece yüzde 60’ı savunuyor.

Yüzde 18, İslam dininin kendilerine huzursuzluk verdiği kanaatinde

Komşu ülke Fransa’daki saldırılardan sonra, Almanya’da saldırı tehlikesinin arttığından korkanlar Die Zeit gazetesine göre yüzde 55, Stern dergisine göre ise yüzde 42 oranında. Derginin anketine katılanların yüzde 18’i İslam dininin kendilerine huzursuzluk ve rahatsızlık verdiğini belirtirken, yüzde 79’u bunun doğru olmadığını vurguluyor.

İslam'ın imajı mültecilere yansıyor

Die Zeit gazetesinin anketinde, İslam dininin imajının, Müslüman ülkelerden mülteci kabul edilmesi konusunda etkili olduğu kaydediliyor. Müslüman mültecilerin daha kolay kabul edilmesinden yana görüş bildirenler yüzde 18’de kalırken, sayının değişmemesini savunanlar yüzde 37, azalmasını isteyenler ise yüzde 35 oranında.

İslam'ı tehdit olarak algılayanlar artıyor

Geçen hafta Bertelsmann Vakfı tarafından yayımlanan benzeri bir kamuoyu araştırması ise farklı bir tablo ortaya koymuştu. Almanların gözünde İslam imajının daha olumsuz bir görüntüye sahip olduğu sonucuna varılan ankete göre, Müslüman olmayan Alman vatandaşlarının yüzde 57’si İslam’ı bir tehdit olarak algılıyor. Bu ise, 2012 rakamları ile karşılaştırıldığında dört puanlık bir artış anlamına geliyor. Ayrıca araştırmaya katılanların yüzde 61'i de İslam dininin Batı dünyasına uymadığı kanısında.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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