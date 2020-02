Almanların çoğu insan haklarından memnun

Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'un 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Anket için şirket 28 ülkede insanlara insan hakları ve insan hakları ihlalleri ile ilgili sorular yöneltti.

Ankete katılanların yüzde 40'ı ülkelerinde herkesin insan haklarından eşit şartlarda yararlandığı görüşünü dile getirdi. Yüzde 20'lik kesim bu soru karşısında net bir görüş belirtmezken, yüzde 33'lük kesim ise ülkelerinde herkesin aynı haklara sahip olmadığını ifade etti.

Almanlar ve Çinliler iyimser

Ankete Almanya ve Çin'den katılanlar ülkelerinde insan hakları konusunda durumu olumlu görüyor. Almanya'da ankete katılan her iki kişiden biri (yüzde 55) insan haklarının herkes için geçerli olduğu görüşünde. Yine Çin'de ankete katılanların aynı yöndeki görüşü yüzde 63'e tekabül ediyor. Güney Afrika'da buna inananların sayısı yüzde 25, İtalya'da ise yüzde 28.

Ankete 28 ülkeden katılan her üç kişiden biri insan hakları ihlallerinin kendi ülkelerinde değil ama başka ülkelerde sorun teşkil ettiği görüşünde. Her on kişiden dördü ise ülkelerinde insan hakları ihlallerinin üzerine gidildiğini belirtti.

"İnsan hakları için yasa şart mı?"

Çoğunluk ülkelerinde insan haklarının korunması için bir yasanın olması gerektiğini savundu. Sırbistan'da bunu savunanların oranı yüzde 90, Macaristan'da yüzde 88, Kolombiya'da yüzde 88, Güney Afrika'da yüzde 86, Almanya'da ise yüzde 84. Suudi Arabistan, Brezilya ve Türkiye'den ankete katılanlarda ise bu oran çok düşük.

28 ülkeden ankete katılanların çoğunluğu en önemli insan hakkı olarak düşünce ve ifade özgürlüğünü (yüzde 32) gösterdi. Yaşama hakkını önemli bulanların oranı ise yüzde 31.

Ipsos İnsan Hakları Günü vesilesiyle 25 Mayıs-8 haziran tarihleri arasında 28 ülkeden toplam 23 bin 248 kişiyle görüştü. Arjantin, Avustralya, Belçika, Almanya, Fransa, İngiltere. İtalya, Japonya, Kanada,. Polonya, Sırbistan, Güney Kore, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Macaristan ve ABD gibi ülkelerde yapılan anketlerin nüfusun büyük bölümünün görüşlerini önemli oranda yansıttığı vurgulandı. Brezilya, Çin, Şili, Hindistan, Kolombiya, Malezya, Meksika, Peru Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye'de ise anketlerin nüfusun daha çok refah seviyesi yüksek kesiminin görüşlerini yansıttığı kaydedildi.

