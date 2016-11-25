Almanlardan Merkel'e başbakanlık desteği

Almanya'da 2017'de yapılacak seçimlere bir kez daha başbakan adayı olarak katılacağını ilan eden Merkel'in arkasında anketlere göre güçlü bir destek var.

ZDF televizyonunun yaptığı ankete göre Almanların büyük çoğunluğu Merkel'in adaylığını olumlu karşıladı.

Merkel'in rakibi Sosyal Demokrat Parti lideri Sigmar Gabriel'in aday olması durumunda Almanların yüzde 64'ü Merkel'in dördüncü kez başbakanlığa aday olmasına destek verdi. Ankete katılanların yüzde 33'ü ise Merkel'in adaylığından hoşnut değil. Aday olması durumunda Gabriel'in başbakanlığına destek ise yüzde 25.

Ancak AP Başkanı Martin Schulz'un SPD'nin adayı olması durumunda Merkel'e destek yüzde 47'ye gerilerken, Schulz'a destek de yüzde 39 oldu.

Partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) taraftarları arasında Merkel'in adaylığına destek yüzde 89'u buluyor. Birlik partilerinin seçmenleri arasında Merkel'in adaylığını reddedenlerin oranı yüzde 10.

En önemli polikacılar sıralamasında öne çıkan isim ise cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier oldu.

Ankete katılanlara "Eğer önümüzdeki pazar genel seçim olsaydı, kime oy verirdiniz?" sorusu da yöneltildi. Buna göre Birlik partileri birinci parti olarak çıktı. Birlik partilerine oy vermek isteyenlerin oranı yüzde 36, Sosyal Demokrat Parti'yi tercih edenlerin oranı yüzde 21'yi bulurken, Yeşiller yüzde 11, Sol Parti de yüzde 10 oranında kaldı. Sağ popülist AfD'nin oy oranı ise yüzde 13 oldu.

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dpa/HS/BK