'Almanlara hakaret eden' Başkonsolos'a azil

Dışişleri: Kıvanç izne ayrıldı

Kıvanç'ın tepkiye yol açan sözleri "Almanlar, Türkiye’den gelenleri Türk, Ermeni Kürt ve Süryani diye ayırıyor. Almanların damarını kesseniz kahverengi renkli kan akar. Ellerinden gelse tüm Türkler’in derisine ’T’ harfini dövme yapar. Aynı Hitler döneminde Yahudilere yapılan işaret gibi.” olmuştu.Almanya Dışişleri Bakanlığında görevli Devlet Bakanı Gernot Erler, bu konuda Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) federal meclis üyesi Kristina Köhler tarafından sunulan soru önergesine karşılık yaptığı yazılı açıklamada, "Kıvanç'ın Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle görevden uzaklaştırıldığını" bildirdi.Açıklamada, Türkiye tarafıyla üst düzeyde yapılan görüşmeler sonucunda "bu konunun hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının tarafların çıkarına olacağı" konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.Almanya Dışişleri Bakanlığının Kıvanç'a yönelik iddialar üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinden konuya açıklık getirmesini istediği ifade edilen açıklamada, Bakanlığın Kıvanç'ın konuya açıklık getirmek üzere 28 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamayı ve kendisine karşı 22 Şubat'ta yeminli ifade veren 2 kişinin yaptığı açıklamaları da dikkate aldığı kaydedildi.Köhler, "Federal hükümet, Almanlara yönelik ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilen Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Hakan Kıvanç'ın olayıyla ilgili olarak şu ana kadar ne yaptı ve ne yapmayı düşünüyor" sorusunu yöneltmişti.